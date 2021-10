Nobel della medicina per aver mostrato come reagiamo al calore e al tatto

Il premio Nobel a due scienziati, in medicina, per le loro scoperte sul modo in cui il corpo umano percepisce la temperatura e il tatto, le rivelazioni che potrebbero portare a nuovi modi di trattare il dolore o la malattia di cuore.

Gli americani David Julius e Ardem Patapoutian hanno identificato separatamente i recettori nella pelle che rispondono al calore e alla pressione e i ricercatori stanno lavorando su farmaci per prenderli di mira. Alcuni sperano che le scoperte possano portare a trattamenti del dolore che riducano la dipendenza da oppioidi che creano dipendenza. Ma le scoperte, avvenute decenni fa, non hanno ancora prodotto molte nuove terapie efficaci.

Julius, dell’Università della California a San Francisco, ha usato la capsaicina, il componente attivo nei peperoncini, per aiutare a individuare i sensori nervosi che rispondono al calore, ha detto il Comitato Nobel. Patapoutian, dello Scripps Research Institute di La Jolla, in California, ha trovato sensori sensibili alla pressione nelle cellule che rispondono alla stimolazione meccanica.

“Questo svela davvero uno dei segreti della natura”, ha dichiarato Thomas Perlmann, segretario generale del comitato, nell’annunciare i vincitori. “In realtà è qualcosa di cruciale per la nostra sopravvivenza, quindi è una scoperta molto importante e profonda”.

Il comitato ha affermato che le loro scoperte riguardano “uno dei grandi misteri che l’umanità deve affrontare”: come percepiamo il nostro ambiente.

La scelta dei vincitori ha sottolineato quanto poco gli scienziati sapessero di questa domanda prima delle scoperte – e quanto c’è ancora da imparare, ha affermato Oscar Marin, direttore del Centro MRC per i disturbi dello sviluppo neurologico al King’s College di Londra.

“Mentre comprendevamo la fisiologia dei sensi, ciò che non capivamo era come percepivamo le differenze di temperatura o pressione”, ha detto Marin. “Sapere come il nostro corpo percepisce questi cambiamenti è fondamentale perché una volta conosciute quelle molecole, possono essere prese di mira. È come trovare un lucchetto, e ora conosciamo le chiavi precise che saranno necessarie per sbloccarlo».

Marin ha predetto che i nuovi trattamenti per il dolore sarebbero probabilmente venuti prima, ma che capire come il corpo rileva i cambiamenti di pressione potrebbe eventualmente portare a farmaci per le malattie cardiache, se gli scienziati riuscissero a capire come alleviare la pressione sui vasi sanguigni e su altri organi.

Richard Harris, del Chronic Pain and Fatigue Research Center presso l’Università del Michigan, ha anche affermato che il lavoro dei nuovi vincitori potrebbe aiutare a progettare nuovi farmaci per il dolore, ma ha notato che il campo è stato a lungo bloccato.

Ha detto che poiché il dolore include anche una componente psicologica, identificare semplicemente come viene attivato nel corpo non è necessariamente sufficiente per affrontarlo. Tuttavia, ha affermato che il lavoro di Julius e Patapoutian aiuterebbe probabilmente i medici a trattare meglio il dolore causato da cose come temperature estreme e ustioni chimiche.

“Le loro scoperte ci stanno dando il primo indizio di come inizia questo tipo di dolore, ma resta da vedere se è coinvolto in molti pazienti con dolore cronico”, ha detto.

Tuttavia, Fiona Boissonade, specialista del dolore presso l’Università di Sheffield, ha affermato che il lavoro dei premi Nobel è stato particolarmente rilevante per una persona su cinque nel mondo che soffre di dolore cronico.

Tale dolore, compreso l’artrite, l’emicrania e i problemi cronici alla schiena, “è un enorme problema medico ed è trattato piuttosto male su tutta la linea”, ha detto. “La loro ricerca potrebbe portarci a identificare nuovi composti efficaci nel trattamento del dolore che non hanno l’impatto devastante degli oppioidi”, che hanno generato una crisi di dipendenza negli Stati Uniti

In linea con una lunga tradizione di difficoltà nell’avvisare i vincitori del Nobel, Julius ha detto di essere stato svegliato da quella che pensava fosse una telefonata scherzosa poco prima che il premio fosse annunciato.

“Il mio telefono ha emesso un segnale acustico, ed era di un parente che era stato contattato da qualcuno del Comitato per il Nobel che cercava di trovare il mio numero di telefono”, ha detto dalla sua casa di San Francisco, dove era notte fonda.

Fu solo quando sua moglie sentì la voce di Perlmann e confermò che era davvero il segretario generale del comitato che stava chiamando, che si rese conto che non era uno scherzo. Julius ha detto che sua moglie aveva lavorato con Perlmann anni fa.

Julius, 65 anni, in seguito ha detto che sperava che il suo lavoro avrebbe portato allo sviluppo di nuovi farmaci antidolorifici, spiegando che la biologia dietro anche le attività quotidiane può avere un significato enorme.

“Mangiamo peperoncino e mentolo, ma spesso non pensi a come funziona”, ha detto.

Il Comitato per il Nobel ha twittato una foto di Patapoutian a letto con suo figlio mentre guardava l’annuncio sul suo computer.

“Un giorno per essere grati: questo Paese mi ha dato una possibilità con una grande educazione e supporto per la ricerca di base. E per i miei labbies e i miei collaboratori per aver collaborato con me”, ha twittato Patapoutian, nato in Libano.

Quando il team ha fatto la scoperta nel 2009, “eravamo ovviamente così eccitati e letteralmente saltavamo su e giù. Era qualcosa che stavamo cercando da anni”, ha detto Patapoutian in una conferenza stampa.

Patapoutian è pagato dall’Howard Hughes Medical Institute, che sostiene anche il dipartimento di salute e scienza dell’Associated Press. Julius è un fiduciario HHMI.

Il prestigioso premio viene fornito con una medaglia d’oro e 10 milioni di corone svedesi (oltre $ 1,14 milioni). Il premio in denaro proviene da un lascito lasciato dal creatore del premio, l’inventore svedese Alfred Nobel, morto nel 1895.

Il premio è il primo assegnato quest’anno. Gli altri premi sono per lavori eccezionali nei campi della fisica, della chimica, della letteratura, della pace e dell’economia.