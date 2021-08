Il Messico sempre più povero: l’8,5% della popolazione è in estrema povertà

Altri 3,8 milioni di messicani sono caduti in povertà nel 2020 rispetto al 2018, in gran parte a causa della pandemia di coronavirus, ha detto giovedì l’agenzia di misurazione della povertà del Messico.

I poveri costituivano il 43,9% della popolazione, o 55,7 dei 126 milioni di persone del Messico, rispetto al 41,9% di due anni prima. Circa 2,1 dei 3,8 milioni di nuovi poveri sono caduti nella povertà estrema, definita come incapace di soddisfare i propri bisogni primari di cibo, vestiti e riparo. Ci sono 10,8 milioni di messicani, circa l’8,5% della popolazione, in condizioni di estrema povertà.

“L’emergenza sanitaria COVID-19 ha aggravato le sfide per la politica di sviluppo sociale a tutti i livelli, principalmente in termini di reddito, salute, istruzione e cibo”, ha affermato l’agenzia, aggiungendo che sono necessari maggiori aiuti governativi per i più poveri “dato il calo del reddito”. per l’emergenza sanitaria”.

La povertà è cresciuta maggiormente negli stati più dipendenti dal turismo del Messico. La povertà nello stato caraibico di Quintana Roo è aumentata del 17,3% nel 2020 e nella Baja California Sur, sede delle località gemelle di Los Cabos, è cresciuta del 9%.

La misurazione della povertà si è basata su un’indagine sulle famiglie messicane da agosto a novembre 2020 e ora include il governo e altri trasferimenti in contanti, oltre al reddito non in contanti. Sulla base del solo reddito in contanti senza queste altre fonti, il 52,8% dei messicani era povero nel 2020, rispetto al 49,9% nel 2018.

Il reddito medio da tutte le fonti è diminuito del 7% nel 2020 rispetto al 2018. Sono aumentati solo i trasferimenti di denaro, in gran parte a causa di un aumento del denaro inviato a casa dai migranti che lavorano all’estero.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador si è impegnato ad aumentare gli aiuti agli anziani e la povertà tra le persone di 65 anni e più è scesa al 37,9% dal 43,2% del 2018. Tuttavia, a causa dell’aumento della popolazione over 65, il numero assoluto di anziani poveri è rimasto lo stesso, a circa 4,5 milioni.

Altrettanto preoccupante è stato il calo dell’accesso all’assistenza sanitaria, con il numero di persone che segnalano un accesso carente all’assistenza sanitaria passato dal 16,2% della popolazione nel 2018 al 28,2% nel 2020. Ciò significa che 35,7 milioni di persone in Messico hanno dichiarato di non avere cure adeguate.

La scarsa assistenza sanitaria, come la povertà e l’estrema povertà, erano fortemente concentrate negli stati del sud come Guerrero, Oaxaca e Chiapas. Alcuni stati settentrionali più ricchi lungo il confine hanno riportato livelli di povertà molto più bassi.

Ad esempio, tre quarti delle persone in Chiapas erano in povertà nel 2020, rispetto al 22,5% della Bassa California.