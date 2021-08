Vitaly Shishov, attivista bielorusso, trovato impiccato in un parco a Kiev

L’attivista bielorusso che gestiva un gruppo in Ucraina che aiutava i bielorussi in fuga dalla persecuzione è stato trovato morto nella capitale ucraina, Kiev.

Vitaly Shishov, leader della Casa bielorussa con sede a Kiev in Ucraina, è stato trovato impiccato in uno dei parchi della città non lontano da casa sua.

È stata avviata un’indagine, con la polizia che sta indagando se si tratta di suicidio o di omicidio fatto sembrare un suicidio, è quanto afferma il capo della polizia nazionale ucraina Igor Klymenko.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sta tenendo d’occhio il caso, secondo il suo portavoce, Serhiy Nykyforov, mentre il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha promesso su Twitter che “l’Ucraina farà tutto il possibile per indagare a fondo sul caso. È della massima importanza per noi rivelare la verità sulla sua tragica morte”.

La ragazza bielorussa di Shishov, Bazhena Zholudz, non crede che possa essersi suicidato. “Non credo nel suicidio, niente nella condotta di Vitaly ha segnalato la sua intenzione di uccidersi. Non ha lasciato nessun messaggio. Eravamo insieme quella mattina e lui è uscito per fare jogging”.

Zholudz ha aggiunto che Shishov aveva recentemente notato di essere pedinato. “Recentemente ha notato veicoli e persone che lo seguivano”.

La Casa bielorussa in Ucraina, che aiuta i bielorussi in fuga dalla persecuzione con il loro status legale in Ucraina, alloggio e lavoro, ha anche affermato che Shisov è stato recentemente seguito da estranei. Ha osservato che “sia fonti locali che la nostra gente in Bielorussia” hanno avvertito il gruppo della possibilità di “varie provocazioni, tra cui rapimento e liquidazione”.

“Non c’è dubbio che questa fosse un’operazione pianificata da agenti di sicurezza per liquidare un bielorusso, pericoloso per il regime. Continueremo a lottare per la verità sulla morte di Vitaly”, ha affermato il gruppo. Circa 300 persone si sono radunate ieri davanti all’ambasciata bielorussa a Kiev, molte con in mano il suo ritratto.

La Bielorussia è stata scossa da mesi di proteste, innescate dalla rielezione del presidente Alexander Lukashenko per un sesto mandato in un voto nell’agosto 2020 che l’opposizione e l’Occidente hanno visto come elezione truccata. Ha risposto alle manifestazioni con una massiccia repressione che ha visto più di 35.000 persone arrestate e migliaia picchiate dalla polizia

Lukashenko ha promesso di continuare quella che ha definito “un’operazione di rastrellamento” contro gli attivisti della società civile denunciandoli come “banditi e agenti stranieri” e le autorità hanno condotto centinaia di raid nelle ultime settimane per colpire i media indipendenti e le organizzazioni non governative.

Il governo autoritario bielorusso a volte è andato all’estremo nella sua repressione del dissenso, incluso di recente il dirottamento di un aereo verso la capitale di Minsk e l’arresto di un dissidente a bordo.

Yury Shchuchko della Casa bielorussa in Ucraina ha dichiarato che Shishov è stato trovato con segni di percosse sul viso. “Non è stato rubato nulla, indossava abiti normali che le persone indossano per allenarsi e aveva solo il telefono con sé”, ha detto Shchuchko.

Ha anche detto che Shishov ha precedentemente notato di essere sorvegliato durante le sue corse e che degli estranei si sarebbero avvicinati a lui e avrebbero cercato di iniziare una conversazione.

“Siamo stati avvertiti di stare più attenti, perché qui opera una rete di agenti del KGB bielorusso e tutto è possibile”, ha detto Shchuchko. “Vitaly mi ha chiesto di prendermi cura dei suoi cari, ha avuto una strana sensazione”.

Klymenko della polizia nazionale ucraina ha detto ai giornalisti ieri che sul corpo di Shishov sono state effettivamente scoperte ferite: pelle graffiata sul naso, un taglio sul labbro e una ferita al ginocchio sinistro. Non si direbbe, tuttavia, se questi derivino dalla violenza. Klymenko ha aggiunto che la polizia non ha ricevuto alcuna denuncia sulla sorveglianza da Shishov.

Sviatlana Tsikhanouskaya, la principale candidata dell’opposizione alle elezioni nell’agosto 2020 che è partita per la Lituania sotto la pressione delle autorità, ha espresso le condoglianze alla famiglia di Shishov. “I bielorussi non possono essere al sicuro nemmeno all’estero, finché ci sono quelli che stanno cercando di infliggere loro vendetta”, ha detto Tsikhnaouskaya in una dichiarazione online.

“Vitaly Shishov stava aiutando i bielorussi ed è stato trovato impiccato. È successo sul suolo di un altro paese. Proprio come la presa di ostaggi è avvenuta sull’aereo di un altro paese. Proprio come il tentativo di riportare con la forza un atleta sleale in Bielorussia dal territorio di un altro paese”, ha detto.

“Siamo profondamente scioccati dalla notizia della morte dell’attivista bielorusso Vitaly Shishov“, ha dichiarato su Twitter il ministero degli Esteri austriaco. “I nostri pensieri sono con i suoi cari. L’Austria chiede un’indagine approfondita e trasparente sulle circostanze che hanno portato alla sua morte”.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato: “Siamo, ovviamente, lieti di vedere che questo è oggetto di indagine. Penso che la sua morte debba essere indagata a fondo per elaborare tutte queste circostanze. E noi, ovviamente, inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha dichiarato su Twitter che la morte di Shishov “avviene nel mezzo di un’inaccettabile repressione bielorussa nei confronti della società civile e attendiamo con impazienza un’indagine completa e approfondita da parte delle autorità ucraine per stabilirne le cause e le circostanze”.