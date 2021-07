Weekend al Centro Sud tra temporali e grandine

L’alta pressione africana non c’è più e ha lasciato l’Italia in balia di intense perturbazioni. Ne ha approfittato subito un insidioso vortice che dalla Francia ha raggiunto dapprima il Nord Italia ma con l’intento di attraversare tutto il Paese. Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova raffica di temporali al Centro Sud con conseguente calo delle temperature. Al Nord la pressione inizierà ad aumentare riportando il sole e anche temperature in rapido aumento.

Sabato, gli ultimi temporali potranno scoppiare ancora in Emilia Romagna, ma saranno il Centro e il Sud a subire le ire del maltempo con temporali e grandinate che potranno colpire diffusamente Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e poi al Sud Appennini e i settori tirrenici meridionali. Massime fino a 34 gradi al Nord, si arriverà a stento ai 30 al Centro Sud.

Domenica mentre al Nord il tempo migliorerà ulteriormente, rovesci temporaleschi imperverseranno soprattutto al Sud e ancora sul Lazio e sul Molise. I fenomeni potranno risultare particolarmente violenti con possibilità di grandinate anche eccezionali e isolate trombe d’aria. Temperature in calo al Centro Sud.