Lgbtq+: l’UE apre un’azione legale nei confronti dell’Ungheria

La Commissione ha affermato che la legge è in contraddizione con i valori fondamentali dell’UE – uguaglianza e rispetto della dignità e dei diritti umani – e che utilizzerà “tutti gli strumenti a sua disposizione per difendere questi valori”, secondo un comunicato stampa.

“La legge recentemente adottata vieta o limita l’accesso ai contenuti che promuovono o ritraggono la cosiddetta ‘divergenza dall’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, al cambio di sesso o all’omosessualità’ per gli individui sotto i 18 anni”, ha aggiunto.

L’Ungheria ha approvato la legge, che in sostanza afferma che non si possono fare riferimenti a persone LGBTQ+ nei luoghi in cui sono presenti minori, il 23 giugno e da allora è stata criticata da diversi leader dell’UE e da vari Stati membri per aver violato il diritto alla libertà di espressione con il pretesto di proteggere i bambini.

All’inizio di quest’anno, un editore di un libro per bambini che presenta persone LGBTQ+ è stato costretto a includere un disclaimer secondo cui il libro descrive forme di “comportamento che si discostano dai ruoli di genere tradizionali” da parte delle autorità del paese.

“La tutela dei minori è un interesse pubblico legittimo che l’Ue condivide e persegue. Tuttavia, in questo caso, l’Ungheria non è riuscita a spiegare perché l’esposizione dei bambini a contenuti LGBTQ+ in quanto tale sarebbe dannosa per il loro benessere o non è in linea con l’interesse superiore del bambino”, si legge nella dichiarazione della Commissione.

Tre settimane fa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato che il disegno di legge ungherese era “una vergogna” e che aveva incaricato i commissari responsabili di scrivere una lettera alle autorità ungheresi esprimendo le preoccupazioni legali dell’UE, cosa che ora è stata confermata.

Ha aggiunto che la Commissione assicurerà che i diritti di tutti i cittadini dell’UE siano garantiti, chiunque essi siano e ovunque vivano.

La Commissione sta inoltre avviando procedure di infrazione contro la Polonia relative all’uguaglianza e alla tutela dei diritti fondamentali, sostenendo che le autorità non hanno risposto adeguatamente all’indagine sull’impatto delle cosiddette risoluzioni sulle “zone franche LGBT” adottate da diversi regioni e comuni.

Entrambi i paesi hanno ora due mesi per rispondere alle argomentazioni avanzate dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione potrebbe decidere di deferirli eventualmente alla Corte di giustizia europea.