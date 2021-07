Euro 2020, il presidente Mattarella: “Avete meritato ben più dei rigori”

“Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti!”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro con i giocatori della nazionale italiana campione d’Europa.

“Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori – ha aggiunto il Capo dello Stato – perché avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall’affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. La rimonta del primo set equivale a una vittoria”. Al loro arrivo al Quirinale gli Azzurri sono arrivati hanno scandito cori saltando assieme a una folla di alcune centinaia di persone assiepate all’ingresso.

“Quella seconda parata dell’ultimo rigore ha reso felici milioni di persone. Non soltanto in Italia. Complimenti e grazie. Non voglio aggiungere altro”, ha affermato il presidente della Repubblica che poi ha sottolineato: “Avete pienamente meritato di vincere, ben oltre i rigori”. Il capo dello Stato ha poi voluto ringraziare in particolare Gianluca Vialli che “ha espresso in tv i sentimenti che tutti noi sentivamo. Complimenti a Donnarumma per essere il miglior giocatore del torneo. E voglio far mio il ricordo di Davide Astori. E poi Spinazzola che con le stampelle è riuscito a precedere tutti alla premiazione”.

“È un onore essere al Quirinale – ha detto il commissario tecnico Roberto Mancini poco prima dell’incontro con il presidente della Repubblica -. Siamo felici di aver dato una gioia e una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile. Dedico la coppa a tutti gli italiani, in particolare a quelli che risiedono all’estero”.

“Non abbiamo vinto l’Europeo per un rigore in più – ha detto Giorgio Chiellini, capitano della nazionale -, ma per l’amicizia che ci ha legato in questa avventura: abbiamo tifato Matteo Berrettini, ci siamo sacrificati e aiutati. Ci siamo sentiti fratelli d’Italia, rispondendo a quanto ci aveva chiamato il nostro Paese”.

Al Quirinale come sul campo di calcio, gli azzurri campioni d’Europa hanno cantato, senza risparmiare la voce, l’inno nazionale prima dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche il capo dello Stato ha scandito le parole dell’inno, suonato da una banda militare nei giardini del Quirinale all’inizio della cerimonia, a cui ha partecipato anche Matteo Berrettini, il primo tennista italiano in finale a Wimbledon.