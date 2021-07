Space Adventure: la mostra che ti porta sulla Luna

Quattro milioni di visitatori in quattro anni. Sono i numeri essenziali di “Space Adventure”, la mostra interattiva sulla conquista dello Spazio visitabile dal 10 luglio a Fiumefreddo Bruzio, sulla costa tirrenica cosentina, in Calabria.

In questo spazio, grazie a diversi simulatori fisici e alla realtà virtuale, si potranno provare alcune delle esperienze che fanno parte del bagaglio di un vero astronauta.

L’obiettivo è raccontare la storia delle imprese dell’uomo nello spazio e di testimoniarla anche grazie all’esposizione di tanti pezzi originali, che nello spazio ci sono andati davvero: dalle tute degli astronauti ai modelli di navicelle, satelliti e razzi. Sarà possibile vedere da vicino anche autentici frammenti di pietre lunari!

Per aiutare il pubblico a ripercorrere le imprese di Yuri Gagarin – il primo uomo nello spazio a bordo della Vostok 1 nel 1961 – e dello sbarco sulla Luna di Apollo 11 con gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969, ci saranno guide esperte: i pilot. Saranno loro a mostrare come si pilota uno Shuttle, a spiegare come viene simulata l’assenza di peso e le cause disorientamento che si prova a bordo di una navicella fuori controllo…