Europei, Lombardia e Milano: Boom di vendite di birre (+30%), pizze (+15%) e patatine (+18%)

Boom di vendite di birra, pizze e patatine: l’’effetto-Azzurri’ trova riscontri importanti e concreti anche nei consumi. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione con 70 punti vendita, 46 dei quali in Lombardia) che segnala come dagli inizi degli Europei a oggi gli acquisti di questi prodotti abbiano raggiunto livelli record.

“La vendita di birra, in ogni sua proposta, rispetto a un mese fa – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante – è aumentata complessivamente del 20%, con una escalation sempre crescente passata rapidamente da un +10% della fase eliminatoria, a un +30% dai quarti di finale e fino a ieri”.

Lo stesso discorso vale per le pizze surgelate, che crescono – rispetto a un mese fa – del 15%. Così come i sacchetti di patatine che aumentano del 18%. “In queste ore – conclude Panizza – stiamo contattando i nostri fornitori per non farci trovare impreparati alla volata finale che ci porterà fino alla ‘notte magica’ di domenica”.