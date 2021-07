Il concorso di Drag Queen in Ungheria a rischio per legge

In un retrobottega di un’ex fabbrica fatiscente fuori Budapest, i concorrenti che indossano enormi ciglia finte e abiti luccicanti si stanno preparando per la competizione annuale di drag queen in Ungheria, sperando nel frattempo che non sia l’ultima.

“Facciamo festa finché possiamo”, ha gridato la drag queen Bonnie Andrews a un pubblico acclamato mentre saliva sul palco con indosso un abito da sera nero e una tiara.

Il 15 giugno il parlamento ungherese ha approvato una legge che rafforza le norme contro la pedofilia e vieta la diffusione di contenuti nelle scuole ritenute promotrici dell’omosessualità e del cambiamento di genere.

La legge entrerà in vigore la prossima settimana e artisti, ospiti e organizzatori del concorso hanno dichiarato di temere il suo impatto sulla comunità LGBTQ+ ungherese.

La concorrente Katheryne Taylor si è detta preoccupata che la legge possa incoraggiare gli intolleranti della comunità LGBTQ+.

“Abbiamo paura di salire sul tram. Quando lo facciamo, ci mettiamo le mani in tasca per nascondere le unghie dipinte. Lo abbiamo sempre fatto, però”, ha detto.

Il primo ministro nazionalista intransigente Viktor Orban, che deve affrontare le elezioni il prossimo anno, è diventato sempre più radicale sulla politica sociale, scagliandosi contro le persone LGBTQ+ e gli immigrati.

Orban è stato preso di mira durante il vertice dei leader dell’UE della scorsa settimana sulla legge, che secondo il ministro degli affari europei tedesco viola chiaramente i valori dell’Unione europea. Un ministro svedese ha definito la legislazione “grottesca”.

“Non credo che dovremmo confonderci con [i pedofili], e non credo che qualcosa di simile dovrebbe accadere nel 21° secolo”, ha detto Myra Pixel mentre si preparava per la sua esibizione.

L’organizzatore del concorso Tamas Doka ha affermato di aver cercato di assicurarsi che nessun manifestante si presentasse la notte e che la sede – una fabbrica convertita in una zona industriale in rovina alla periferia di Budapest – è stata in parte scelta per motivi di sicurezza.

“Hanno paura. Paura di… estremisti che iniziano a lanciare loro oggetti, di essere feriti verbalmente”, ha detto. “La posizione ci permette di far entrare gli ospiti, chiudere a chiave la porta e poi chiunque altro deve suonare il campanello. Siamo isolati qui.”

Con la nuova legge i drag show non saranno vietati, ma dovranno iniziare dopo le 22 senza l’ingresso di minori tra il pubblico.

Tutti gli artisti con cui Reuters ha parlato si sono detti preoccupati per la nuova legislazione, ma fino ad ora non avevano avuto esperienze negative.

La vincitrice dell’anno scorso Valerie Divine ha affermato che la maggior parte degli ungheresi ha accettato la comunità LGBTQ+. “Mi sento molto fortunato da questo punto di vista.”