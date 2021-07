Ever Given: accordo raggiunto per liberare la nave dal Canale di Suez

L’Autorità del Canale di Suez ha dichiarato domenica di aver raggiunto un accordo per risolvere una controversia finanziaria con i proprietari di una massiccia nave portacontainer che ha bloccato il corso d’acqua cruciale per quasi una settimana all’inizio di quest’anno.

L’autorità non ha rivelato dettagli sull’accordo transattivo con la Shoei Kisen Kaisha Ltd., il proprietario giapponese dell’Ever Given. Ha detto che l’accordo sarà cantato in una cerimonia nella città di Ismailia, nel Canale di Suez, mercoledì. La nave sarebbe stata liberata anche mercoledì, ha detto.

Il capo dell’Autorità del Canale di Suez in Egitto, il tenente generale Osama Rabie, ha detto il mese scorso che le parti avevano concordato un importo di risarcimento. Ma ha detto che non sarebbe stato reso pubblico poiché avevano firmato un accordo di non divulgazione fino alla firma del contratto definitivo.

La nave si era arenata nel tratto a corsia unica del canale il 23 marzo prima di essere estratta sei giorni dopo dopo un massiccio sforzo di salvataggio da parte di una flottiglia di rimorchiatori.

Da quando è stata liberata, la nave battente bandiera panamense, di proprietà giapponese, che trasporta merci tra l’Asia e l’Europa, ha ricevuto l’ordine dalle autorità di rimanere in un lago di contenimento nel mezzo del canale, insieme alla maggior parte del suo equipaggio, mentre le due parti hanno negoziato un insediamento.

Il disaccordo era incentrato sull’importo del risarcimento che l’Autorità del Canale di Suez chiede per il salvataggio della nave.

Il denaro coprirebbe l’operazione di salvataggio, i costi del traffico del canale bloccato e le tasse di transito perse per la settimana in cui Ever Given ha bloccato il canale.

In un primo momento, l’Autorità del Canale di Suez ha chiesto 916 milioni di dollari di risarcimento, che è stato poi abbassato a 550 milioni di dollari.

Le due parti hanno scambiato la colpa per l’incaglio della nave, con il maltempo, le decisioni sbagliate da parte delle autorità del canale e l’errore umano e tecnico che sono stati tutti eliminati come possibili fattori.

Il blocco di sei giorni ha interrotto la spedizione globale. Centinaia di navi hanno aspettato sul posto che il canale fosse sbloccato, mentre alcune navi sono state costrette a prendere la rotta molto più lunga intorno al Capo di Buona Speranza all’estremità meridionale dell’Africa, richiedendo carburante aggiuntivo e altri costi.