L’Antartide ha raggiunto la temperatura più alta di tutti i tempi nel 2020

Randy Cerveny, professore di scienze atmosferiche presso l’Arizona State University e relatore sui record estremi per l’Organizzazione meteorologica mondiale, afferma che la maggior parte delle indagini su possibili record importanti richiedono almeno sei mesi per essere completati.

“Normalmente, queste indagini durano dai 6 ai 9 mesi”, ha scritto Cerveny in un’e-mail al Washington Post. “Varia a seconda delle circostanze, comprese cose come la disponibilità di dati, i test delle apparecchiature, ecc. Ad esempio, solo ora ci aspettiamo risultati di test di laboratorio indipendenti del sensore di temperatura della Death Valley che ha registrato la temperatura di 130 gradi lo scorso agosto . La buona scienza richiede tempo”.

L’Organizzazione meteorologica mondiale ha anche esaminato un secondo potenziale candidato per la temperatura più calda mai registrata in Antartide: un rapporto di 69,4 gradi da una stazione di monitoraggio del permafrost brasiliana situata sull’isola di Seymour sulla punta della penisola antartica.

La stazione meteorologica dietro il numero viene utilizzata per la ricerca sul permafrost. Sebbene l’allestimento della stazione sia sufficiente per tali scopi, il comitato di Cerveny ha riscontrato che una riparazione effettuata alla stazione ha compromesso le misurazioni della temperatura dell’aria. Uno schermo antiradiazioni “improvvisato”, che impedisce alla luce solare diretta di colpire il sensore di temperatura, ha contribuito a una “dimostrazione termica dimostrabile”, rendendo le letture della temperatura inaffidabili. Tuttavia, la lettura può essere considerata qualitativamente per supportare il calore diffuso durante l’evento di calore antartico all’inizio di febbraio 2020.

Cerveny ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni media abbiano ignorato l’originale riportando la temperatura non verificata di 69,4 gradi, non riuscendo a elencarla come provvisoria e, come ha scritto l’Organizzazione meteorologica mondiale, “(sensazionalizzando) e (descrivendo in modo errato) potenziali record prima che fossero stati completamente indagato e adeguatamente convalidato”. Alla fine, il record è stato scartato, rendendo errati centinaia di articoli pubblicati lo scorso febbraio.