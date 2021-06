Secondo il tribunale africano l’arresto di Alex Saab era illegale

Il 15 marzo, la Corte ECOWAS ha dichiarato illegale la cattura a Capo Verde del presunto frontman di Nicolás Maduro, Alex Saab. Il Paese africano ha chiesto l’annullamento di quella sentenza, ma l’ufficio internazionale ancora una volta ha ribaltato la bilancia a favore dell’imprenditore di Barranquilla.

Segue il romanzo giudiziario e diplomatico dell’uomo d’affari di Barranquilla Alex Saab, privato della sua libertà per un anno nella paradisiaca isola di Capo Verde. La Corte ECOWAS, composta dagli Stati dell’Africa occidentale, ha confermato la sentenza pubblicata il 15 marzo: l’arresto del presunto frontman di Nicolás Maduro era illegale e, pertanto, deve essere immediatamente rilasciato. Inoltre, non può essere estradato negli Stati Uniti.

“La Corte ECOWAS ha confermato: che non vi è stato alcun errore di calcolo del fuso orario considerando il momento in cui la Repubblica di Capo Verde ha ricevuto l’avviso rosso dall’Interpol e non era correlato all’illegalità della detenzione e del successivo arresto; ed è competente in termini di giurisdizione a pronunciarsi su questa materia”, ha spiegato la difesa di Saab.

Il processo è iniziato un mese dopo la prima pronuncia, quando il governo di Capo Verde ha presentato due mozioni per chiedere alla Corte ECOWAS di annullare quella sentenza. Gli avvocati della Saab, arrestato il 12 giugno 2020 dall’Interpol, celebrano le decisioni dell’organismo internazionale, poiché sarebbero vincolanti per l’isola africana e da quell’ufficio hanno ricevuto solo notizie positive.

“Sono lieto che, respingendo le richieste di Capo Verde, l’Onorevole Tribunale abbia sottolineato che la sua decisione del 15 marzo sull’illegalità della detenzione dell’ambasciatore Saab deve essere rispettata da Capo Verde. La squadra di difesa ora chiede alle autorità competenti di Capo Verde di conformarsi alla decisione della Corte ECOWAS, rilasciare immediatamente Alex Saab e porre fine all’estradizione per motivi politici “, ha spiegato l’avvocato Femi Falana.

Secondo la difesa di Saab, l’anno dell’arresto del cittadino è illegale perché svolgeva attività diplomatica per conto del Venezuela. Inoltre, che l’aereo che ha fatto scalo a Capo Verde stava caricando carburante, poiché tornava in Sud America da un viaggio in cui aveva servito come inviato speciale in Iran, del governo di Nicolas Maduro. Tuttavia, il motivo più importante per il tribunale era che Saab non aveva una circolare rossa dell’Interpol, che sarebbe stata elaborata una volta che l’aereo fosse atterrato sull’isola.