Il vicepresidente Kamala Harris visita al confine tra Stati Uniti e Messico

Il vicepresidente Kamala Harris venerdì farà la sua prima visita al confine tra Stati Uniti e Messico, dopo aver affrontato le critiche dei membri di entrambe le parti per non essere andata lì nonostante il suo ruolo di guida della risposta dell’amministrazione Biden ad un forte aumento delle migrazioni.

Harris visiterà l’area di El Paso, accompagnata dal segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas, secondo una dichiarazione mercoledì del consigliere senior di Harris, Symone Sanders.

La visita arriva quando Harris ha dovuto affrontare mesi di attacchi da parte dei repubblicani, e anche qualche frustrazione da parte di quelli del suo stesso partito, per aver rifiutato di visitare la zona. Harris è stato incaricata dal presidente Joe Biden di occuparsi delle cause profonde della migrazione dall’America centrale agli Stati Uniti.

Finora ha concentrato i suoi sforzi sul miglioramento delle condizioni economiche e di vita nella regione. I suoi collaboratori hanno ripetutamente insistito sul fatto che la sua attenzione è distinta dai problemi di sicurezza che affliggono i funzionari statunitensi che cercano di gestire un picco nei valichi di frontiera.

Ma i repubblicani hanno colto i fallimenti sia di Harris che di Biden per dipingere l’amministrazione come assente in quella che hanno descritto come una crisi al confine. La questione ha messo in ombra il primo viaggio all’estero di Harris all’inizio di questo mese, in Guatemala e Messico, dove ha incontrato i presidenti di entrambe le nazioni e funzionari e sostenitori locali per discutere soluzioni economiche e umanitarie alla significativa emigrazione da entrambi i paesi.

Ma Harris e gli aiutanti della Casa Bianca a Washington sono stati costretti a respingere le ripetute domande della stampa sul motivo per cui ha lasciato una visita di confine al di fuori del viaggio.

Harris ha notato che in qualità di senatrice della California ha visitato il confine in passato e ha affermato che, a meno che non vengano affrontate le cause profonde della migrazione, la situazione al confine non sarà mai risolta.

Durante la sua visita in Guatemala e Messico questo mese, ha esortato i centroamericani a non cercare di raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Ha cercato di dare alle persone un senso di speranza che le incoraggiasse a rimanere a casa.

La dogana e la protezione delle frontiere degli Stati Uniti hanno registrato più di 180.000 incontri al confine con il Messico a maggio, il massimo dal marzo 2000. Ma i numeri sono stati aumentati da un divieto di chiedere asilo legato alla pandemia, che ha incoraggiato ripetuti tentativi di attraversare il confine perché scoperti trasportati nessuna conseguenza legale.

Il viaggio di Harris arriverà pochi giorni prima che l’ex presidente Donald Trump visiti il ​​confine la prossima settimana con il governatore del Texas Greg Abbott. Anche il rappresentante repubblicano Jim Banks dell’Indiana e una dozzina di membri del comitato di studio repubblicano conservatore che guida si uniranno al viaggio, un altro segno di quanto il partito continui ad allinearsi con Trump e la misura in cui vedono il confine come un problema di campagna vincente.

Trump si è immediatamente preso il merito del viaggio di Harris, ipotizzando in una dichiarazione che il vicepresidente non avrebbe fatto piani per andare se Trump non fosse stato diretto lì di persona.

I repubblicani hanno cercato di rendere Harris il volto delle politiche dell’amministrazione, accusando lei e Biden di ignorare il problema perché entrambi dovevano ancora visitare il confine. Harris, durante il suo viaggio in America Latina, ha detto ai giornalisti di essere concentrata sui risultati “tangibili” “piuttosto che sui grandi gesti”.