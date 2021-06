I casinò e le sale da gioco riaprono. Come reagirà il gioco online?

I casinò e le sale da gioco sono rimasti chiusi per oltre un anno. Hanno pagato conseguenze economiche, dalla perdita di profitti fino alla perdita di posti di lavoro. Finalmente, l’industria dei giochi d’azzardo vede la luce in fondo al tunnel. Infatti, i casinò e le sale da gioco sono pronti a riaprire.

Si inizia lunedì 14 giugno, con la riapertura di 13 sale. Con l’Italia che diventa sempre più zona bianca, si ritorna alla vita normale, di ogni giorno. Questo include i casinò e i giochi d’azzardo. Ad esempio, In Sardegna riapriranno oltre 2600 esercizi AWP e 200 tra sale scommesse e sale bingo. In Friuli Venezia Giulia, zona bianca da inizio giugno, dove i giocatori possono divertirsi e scommettere in sicurezza.

L’effetto pandemia sull’industria

Il Covid-19 non ha risparmiato nessun settore, ma quello del gioco ha sofferto particolarmente. Questo perché i casinò fisici e le sale da gioco sono stati gli ultimi a riaprire. Sono anche stati tra gli ultimi a essere presi in considerazione dal governo italiano.

Nel 2020, il casinò di Sanremo ha perso oltre 20 milioni di euro in incassi, circa il 46% dei profitti. Il casinò di Ca’Noghera a Venezia ha riportato una perdita di 27 milioni, quasi un terzo delle entrate del 2019 (che erano state 93 milioni). L’intero settore del gioco d’azzardo ha sofferto. Infatti, l’Erario italiano ha perso oltre 4,5 miliardi.

Le giocate legali e negli esercizi fisici sono crollate del 35%, mentre è aumentato il gioco online e quello illegale. Il settore include agenzie di scommesse, sale slot e bingo, che in totale hanno riportato un calo del 43%. Mentre i casinò fisici e le sale da gioco hanno perso profitti, il mondo online è esploso, nel bene e nel male.

Il boom del gioco online

I giocatori hanno preferito lo smartphone e il computer. Infatti, il mercato del gioco online ha visto un aumento della spesa del 39%, pari a 2,5 miliardi. Tra giugno e ottobre 2020, il gioco online ha registrato un boom del 108%, ovvero 255 milioni di euro. In marzo 2020 (il primo mese del lockdown italiano), il mondo virtuale ha incassato oltre 100 milioni, un aumento del 30% rispetto al 2018.

I giocatori hanno scelto non solo i casinò online, ma anche le scommesse, i giochi di carte online e le slot machine. E, senza dubbio, hanno scelto anche le roulette, come riportato da roulette-on-line.it, il principale sito di roulette online in italia.

“Il nostro sito di roulette online,” dice l’editore Luigi Conti, “è cresciuto durante la pandemia perché nuovi giocatori hanno scelto il gioco online.”

Le previsioni per il 2021

L’esplosione del mondo del gioco d’azzardo online è evidente dai numeri del 2020. Ma le previsioni del 2021 sembrano altrettanto rosee. Infatti, nonostante le riaperture delle sale fisiche, gli appassionati continueranno a giocare virtualmente. Nei prossimi anni, gli esperti si aspettano un ulteriore crescita, di almeno il 20%. Questo trend si deve soprattutto al mobile gaming. Gli appassionati possono giocare sullo smartphone, con semplici click.

Quindi, il gioco online continuerà a crescere. Quanti giocatori torneranno ai casinò e alle sale da gioco fisiche? Di certo, gli stabilimenti fisici potranno rifarsi di parte delle perdite, come dimostra la riapertura del Casinò di Sanremo, con i giocatori in fila per giocare alle slot.

L’altro lato della moneta riporta i costi che hanno dovuto sostenere gli stabilimenti fisici. Infatti, hanno dovuto installare barriere di plexiglas e devono sostenere i costi della sanitizzazione dei locali. Insomma, tornano i giocatori ma rimangono costi dovuti al Covid.

Quali settori perderanno e quali incasseranno? Con le riaperture a giugno, bisognerà aspettare almeno fino a fine estate per sapere se i casinò e le sale da gioco fisiche potranno rifarsi dopo l’effetto pandemia. Stavolta è davvero difficile scommettere sul cavallo vincente.