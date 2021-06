Naftali Bennett: alla scoperta del nuovo leader israeliano

Naftali Bennett, che domenica ha prestato giuramento come nuovo primo ministro israeliano, incarna molte delle contraddizioni che definiscono Israele nazione da 73 anni.

È un ebreo religioso che ha guadagnato milioni nel settore hi-tech per lo più laico; un campione del movimento degli insediamenti che vive in un sobborgo di Tel Aviv ed ex alleato di Benjamin Netanyahu che ha collaborato con partiti di centro e di sinistra per porre fine ai suoi 12 anni di governo.

Il suo partito ultranazionalista Yamina ha vinto solo sette seggi nella Knesset di 120 membri nelle elezioni di marzo, il quarto voto di questo tipo in due anni. Ma rifiutandosi di impegnarsi con Netanyahu o i suoi avversari, Bennett si è posizionato come creatore di re. Anche dopo che un membro del suo partito nazionalista religioso lo ha abbandonato per protestare contro il nuovo accordo di coalizione, è finito con la corona.

Bennett si è posizionato a lungo alla destra di Netanyahu. Ma sarà severamente limitato dalla sua ingombrante coalizione, che ha solo una stretta maggioranza in parlamento e comprende partiti di destra, sinistra e centro.

Si oppone all’indipendenza palestinese e sostiene fermamente gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata ea Gerusalemme est, che i palestinesi e gran parte della comunità internazionale vedono come un grave ostacolo alla pace.

Bennett ha criticato ferocemente Netanyahu dopo che il primo ministro ha acconsentito a rallentare la costruzione degli insediamenti sotto la pressione del presidente Barack Obama, che ha cercato e non è riuscito a rilanciare il processo di pace all’inizio del suo primo mandato.

Per un breve periodo è stato capo del consiglio dei coloni della Cisgiordania, Yesha, prima di entrare alla Knesset nel 2013. In seguito Bennett è stato ministro degli affari della diaspora, dell’istruzione e della difesa in vari governi guidati da Netanyahu.

“È un leader di destra, un estremista della sicurezza, ma allo stesso tempo molto pragmatico”, ha detto Yohanan Plesner, capo dell’Israel Democracy Institute, che conosce Bennett da decenni e ha prestato servizio con lui nell’esercito.

Si aspetta che Bennett si impegni con altre fazioni per trovare un “comune denominatore” mentre cerca sostegno e legittimità come leader nazionale.

Rivale di Netanyahu

Il 49enne padre di quattro figli condivide l’approccio da falco di Netanyahu al conflitto in Medio Oriente, ma i due hanno avuto relazioni tese nel corso degli anni.

Bennett è stato capo dello staff di Netanyahu per due anni, ma si sono separati dopo un misterioso litigio che i media israeliani hanno collegato alla moglie di Netanyahu, Sara, che esercita una grande influenza sulla cerchia ristretta di suo marito.

Bennett ha fatto una campagna come sostenitore della destra in vista delle elezioni di marzo e ha firmato un impegno sulla TV nazionale dicendo che non avrebbe mai permesso a Yair Lapid, un centrista e principale rivale di Netanyahu, di diventare primo ministro.

Ma quando è diventato chiaro che Netanyahu non era in grado di formare una coalizione di governo, è esattamente quello che ha fatto Bennett, accettando di servire come primo ministro per due anni prima di passare il potere a Lapid, l’architetto della nuova coalizione.

I sostenitori di Netanyahu hanno bollato Bennett come un traditore, dicendo che ha frodato gli elettori. Bennett ha difeso la sua decisione come una mossa pragmatica volta a unificare il Paese ed evitare un quinto turno elettorale.

Bennett, un moderno ebreo ortodosso, sarà il primo primo ministro israeliano che indossa regolarmente la kippa, lo zucchetto indossato dagli ebrei osservanti. Vive nell’esclusivo sobborgo di Tel Aviv di Raanana, piuttosto che negli insediamenti che difende.

Bennett ha iniziato la sua vita con i suoi genitori di origine americana ad Haifa, poi è rimbalzato con la sua famiglia tra il Nord America e Israele, il servizio militare, la scuola di legge e il settore privato. In tutto, ha curato un personaggio che è allo stesso tempo moderno, religioso e nazionalista.

Dopo aver prestato servizio nell’unità commando d’élite Sayeret Matkal, Bennett ha frequentato la facoltà di legge all’Università Ebraica. Nel 1999 ha co-fondato Cyota, una società di software antifrode che è stata venduta nel 2005 alla statunitense RSA Security per 145 milioni di dollari.

Bennett ha affermato che l’amara esperienza della guerra israeliana del 2006 contro il gruppo militante libanese Hezbollah lo ha spinto alla politica. La guerra durata un mese si concluse in modo inconcludente e la leadership militare e politica di Israele all’epoca fu ampiamente criticata per aver pasticciato nella campagna.

Bennett rappresenta una terza generazione di leader israeliani, dopo i fondatori dello Stato e la generazione di Netanyahu, divenuta maggiorenne durante i primi anni di tensione del Paese, segnati da ripetute guerre con gli stati arabi.

“Lui è Israel 3.0”, ha scritto Anshel Pfeffer, editorialista del quotidiano israeliano di sinistra Haaretz, in un recente profilo di Bennett.

“Un nazionalista ebreo ma non proprio dogmatico. Un po’ religioso, ma certamente non devoto. Un militare che preferisce le comodità della vita urbana civile e un imprenditore high-tech che non sta cercando di guadagnare altri milioni. Un sostenitore della Grande Terra d’Israele ma non un colono. E potrebbe anche non essere un politico per tutta la vita”.