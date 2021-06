“TERRITORIO, COMUNITA’ VIVA, SICURA E SOLIDALE”

Lo sviluppo territoriale di Milano città metropolitana dopo la pandemia

Milano, come molte altre città in Italia e nel mondo, ha risentito enormemente dei danni provocati dalla pandemia, sia per la contrazione economica che per le restrizioni nelle comunicazioni sociali. Nonostante ciò, non è diminuita la sua capacità di attrazione ed anzi ritorna forte la richiesta di luoghi per l’abitare e per il commercio.

Se nell’ultimo anno abbiamo sofferto le conseguenze di una segregazione forzata, d’altro canto abbiamo avuto l’opportunità di riscoprire i quartieri, i servizi di vicinato e il commercio di prossimità. Il cambiamento ha toccato ogni fascia di età e ha insegnato a ciascuno nuovi modi di vivere, di lavorare e di studiare.

Ora la Città metropolitana di Milano è pronta a ripartire:facendo tesoro di quanto accaduto, è necessario l’impegno di tutti nel ripensare i modelli degli spazi pubblici e privati per favorire con politiche diffuse il benessere degli abitanti.

Le potenzialità di sviluppo urbanistico dovranno andare di pari passo con la sostenibilità, concetto che si estende ad abbracciare nuovi modelli di abitazione, di servizio, di mobilità, di sicurezza, di lavoro e di svago, tutelando nello stesso tempo le fasce più fragili e incoraggiando politiche di edilizia agevolata.

Milano PerCorsi propone un interessante dibattito dal titolo “TERRITORIO, COMUNITA’ VIVA, SICURA E SOLIDALE”, per esplorare i riflessi e le ricadute sul sociale, sui temi del lavoro e dell’abitare nel territorio metropolitano, con l’obiettivo di abbattere i divari tra centro e periferia e promuovere uno sviluppo policentrico e sostenibile che valorizzi le tante esperienze positive del territorio milanese e salvaguardi l’interazione sociale, messa a dura prova dalla pandemia.

L’incontro si terrà Lunedì, 14 giugno 2021 alle ore 16.00 in diretta su canaleeuropa.tv e vedrà la partecipazione di esperti della politica e del mondo del lavoro, oltre che delle associazioni a tutela di lavoratori e consumatori.

PROGRAMMA:

Relatori

Pierfrancesco Majorino – Europarlamentare gruppo S&D

Lamberto Bertolè – Presidente del Consiglio Comunale di Milano Carmen Ornella Rigoni – Presidente Circolo ARCI Bellezza Milano

Natale Carapellese – Presidente FederconsumatoriLombardia

Ammerata – Titolare Azienda Agricola La Vitalba e componente CSA Milano

Alessandro Maggioni – Presidente Consorzio Cooperative Lavoratori di Milano

Andrea Pardo – PCommercialista e consigliere nazionale SIC

Moderatore

Marcello Guadalupi – Presidente Milano PerCorsi