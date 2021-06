Rilasciati i fratelli attivisti Muna e Mohammed al-Kurd

Gli attivisti Muna al-Kurd e Mohammed al-Kurd, che sono stati in prima linea nella campagna per fermare l’espulsione dei palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est occupato, sono stati rilasciati dalla custodia diverse ore dopo essere stati arrestati dalla polizia israeliana.

“Non importa quello che fanno per terrorizzarci e spaventarci, nessun numero di arresti ci spaventerà”, ha detto Muna ai giornalisti dopo il suo rilascio domenica.

“Rimarremo nelle nostre case e continueremo a difendere la nostra terra in cui siamo nati e cresciuti”, ha detto.

Mohammed ha detto ai giornalisti: “Non abbiamo paura, non siamo intimiditi, continueremo a denunciare tutte queste ingiustizie e continueremo a proteggere le nostre case”.

In precedenza, Nabil al-Kurd, padre dei gemelli di 23 anni, ha detto che Muna è stato arrestato dopo che la polizia ha fatto irruzione nella loro casa a Sheikh Jarrah, mentre Mohammed si era costituito in una stazione di polizia dopo aver ricevuto una convocazione.

“Vogliono rimuoverci da Gerusalemme… ma siamo qui”, ha detto ai giornalisti Nabil al-Kurd.

“Le armi dei palestinesi sono la telecamera e le parole, mentre l’esercito israeliano è pesantemente armato”.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha detto che 10 persone sono rimaste ferite quando le forze israeliane hanno sparato proiettili di gomma e granate stordenti contro i manifestanti fuori da una stazione di polizia che chiedevano il rilascio degli attivisti.

Gli arresti degli attivisti arrivano il giorno dopo che la giornalista araba di Al Jazeera Givara Budeiri è stata arrestata mentre seguiva una manifestazione a Sheikh Jarrah. Budeiri è stata rilasciata poche ore dopo, dopo che il suo arresto ha suscitato la condanna globale.

L’avvocato Nasser Odeh, parlando fuori dalla stazione di polizia domenica scorsa, ha affermato che i fratelli hanno dovuto “commettere atti che disturbano la sicurezza pubblica” e “prendere parte a disordini”.

“Il motivo dell’arresto è che diciamo che non lasceremo le nostre case e non vogliono che nessuno esprima la sua opinione, non vogliono che nessuno dica la verità”, ha detto Nabil al-Kurd all’Associated Press per telefono. “Vogliono metterci a tacere”.

Un video pubblicato sui social media mostrava che Muna veniva portata via da casa in manette. “Non abbiate paura”, viene vista dire alla sua famiglia, mentre viene condotta fuori di casa dalla polizia israeliana.

Hoda Abdel-Hamid di Al Jazeera, in un reportage da Gerusalemme Est occupata, ha dichiarato: “Muna al-Kurd afferma di essere stata specificamente scelta per essere detenuta perché è diventata un po’ un simbolo di ciò che sta accadendo a Sheikh Jarrah, la voce del famiglie che stanno affrontando queste espulsioni forzate”.

La polizia aveva confermato l’arresto della donna di 23 anni per presunta partecipazione a “disordini pubblici” a Sheikh Jarrah.

Mohammad al-Kurd, insieme a sua sorella, è dietro una campagna sui social media #SaveSheikhJarrah di tre mesi contro l’espulsione dei palestinesi dalle loro case.

In parte grazie ai fratelli, la storia di Sheikh Jarrah, un quartiere di Gerusalemme Est annessa da Israele, è diventata un hashtag globale dal mese scorso.

Metà della casa della famiglia al-Kurd è stata occupata dai coloni israeliani nel 2009. Mohammed in precedenza aveva detto ad Al Jazeera che condividere la loro casa con “squatter con accento di Brooklyn” era “insopportabile, intollerabile e terribile”.

“Stanno semplicemente seduti a casa nostra, tormentarci, molestarci, facendo tutto il possibile non solo per costringerci a lasciare la seconda metà della nostra casa, ma anche per molestare i nostri vicini a lasciare le loro case come parte dello sforzo per annientare presenza di palestinesi di Gerusalemme”, ha detto Mohammed, che, insieme a Muna, aveva 11 anni quando i coloni si sono introdotti con la forza.

Negli ultimi mesi, il quartiere di Sheikh Jarrah ha visto una serie di sit-in di palestinesi per protestare contro gli ordini israeliani di lasciare le loro case, che hanno descritto come una continuazione della pulizia etnica iniziata con la Nakba nel 1948. Palestinese le famiglie rischiano anche di essere espulse dall’area di Silwan a Gerusalemme est.

I gruppi per i diritti umani dicono che fino a 1.000 palestinesi a Sheikh Jarrah e nel vicino distretto di Silwan rischiano di essere sfollati con la forza.

Israele ha occupato Gerusalemme Est nel 1967 con una mossa mai riconosciuta dalla comunità internazionale.

Secondo la legge israeliana, i gruppi ebraici possono rivendicare la terra che apparteneva agli ebrei prima della fondazione di Israele nel 1948, anche se le famiglie palestinesi vivevano lì da decenni.

I palestinesi i cui antenati sono diventati rifugiati nella guerra del 1948 non hanno mezzi per recuperare le loro case o la loro terra nell’odierna Israele. Più di 700.000 palestinesi furono cacciati dalle loro case nel 1948, quando Israele fu dichiarato uno stato indipendente.

Lunedì notte, dozzine di forze israeliane hanno preso d’assalto il quartiere di Sheikh Jarrah e hanno aggredito le famiglie palestinesi picchiando e sparando loro lacrimogeni e bombe sonore.

Secondo i media palestinesi locali, 20 persone sono rimaste ferite e almeno quattro uomini palestinesi e una ragazza sono stati arrestati, due dei quali sono stati rilasciati martedì.

Lo scorso marzo, la corte distrettuale israeliana di Gerusalemme Est occupata ha ratificato l’ordine a sei famiglie palestinesi – compresi gli al-Kurd – di lasciare le loro case a Sheikh Jarrah per far posto ai coloni. La stessa corte ha anche stabilito che altre sette famiglie dovrebbero lasciare le loro case entro il 1 agosto.

Un tribunale israeliano dovrebbe annunciare il suo verdetto sul caso.

Le proteste a Sheikh Jarrah si sono estese all’inizio del mese scorso al complesso della moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam, scatenando una repressione da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i fedeli palestinesi. L’assalto di Al-Aqsa da parte delle forze israeliane ha causato indignazione globale.

La repressione israeliana nella Gerusalemme Est occupata e il raid su Al-Aqsa hanno spinto Hamas, il gruppo che governa Gaza, a lanciare razzi su Israele, dopo che le forze di sicurezza israeliane hanno ignorato una scadenza per lasciare la moschea.

Israele ha lanciato un assalto militare di 11 giorni a Gaza che ha causato la morte di oltre 250 palestinesi, tra cui 66 bambini.