Al plenum della Knesset si chiude il potere di Benjamin Netanyahu

Gli oppositori del primo ministro Benjamin Netanyahu spingono per un rapido voto in parlamento per porre fine formalmente al suo lungo governo, sperando di impedire qualsiasi tentativo dell’ultimo minuto di far deragliare il loro governo di coalizione appena annunciato.

L’ultima manovra politica è iniziata poche ore dopo che il leader dell’opposizione Yair Lapid e il suo principale partner di coalizione, Naftali Bennett, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo e raccogliere la maggioranza nella Knesset di 120 membri.

La coalizione è composta da otto partiti con poco in comune tranne l’obiettivo condiviso di rovesciare Netanyahu dopo 12 anni di potere da record. L’alleanza include estremisti precedentemente alleati con Netanyahu, così come partiti di centrosinistra e persino una fazione araba, una novità nella politica israeliana.

Netanyahu si è scagliato contro i suoi nemici, segnalando che continuerà a esercitare pressioni sugli ex alleati che si sono uniti alla coalizione. “Tutti i membri della Knesset che sono stati eletti con voti di destra devono opporsi a questo pericoloso governo di sinistra”, ha scritto su Twitter.

Il dramma ha inchiodato gli israeliani in un momento in cui il tumulto non è stato di poco conto: quattro elezioni inconcludenti in due anni seguite da una guerra di 11 giorni nella Striscia di Gaza il mese scorso, accompagnata da violenze di folla tra ebrei e arabi nelle città di tutto il paese.

Il Paese sta anche emergendo dalla crisi del coronavirus che ha causato profondi danni economici e ha esposto le tensioni tra la maggioranza laica e la minoranza ultra-ortodossa. Eppure il dibattito politico si è concentrato direttamente su Netanyahu, che sta affrontando accuse di corruzione, e se dovrebbe restare o andarsene.

“Non abbiamo mai avuto una coalizione come questa”, ha detto Hillel Bar Sadeh. “Ci piace avere uno spirito nuovo, ci piace avere un pò di unità”. Il proprietario della caffetteria, Yosi Zarifi, ha affermato di confidare che Netanyahu tornerà al potere e di diffidare della coalizione. “È chiaro a tutti che questo trucco non durerà, non ci sarà alcuna colla (per tenerlo insieme) qui”, ha detto.

Il blocco anti-Netanyahu ha annunciato l’accordo di coalizione poco prima della scadenza prevista per la mezzanotte di mercoledì. L’accordo ha innescato un processo complesso che probabilmente si estenderà nella prossima settimana.

La coalizione ha una maggioranza esigua di 61 voti in parlamento. Ora la domanda è se i voti del gruppo reggeranno insieme per nominare un nuovo presidente del parlamento, che poi presiederà un voto necessario per confermare il nuovo governo.

Se il gruppo non riesce a farlo, l’attuale oratore, che è un alleato di Netanyahu, potrebbe usare la sua posizione per ritardare il voto e dare a Netanyahu più tempo per sabotare la coalizione.

Mentre la coalizione si stava formando negli ultimi giorni, Netanyahu e i suoi sostenitori hanno avviato una campagna di pressione contro gli ex alleati, tra cui Bennett e il suo numero 2 nel partito Yamina, Ayelet Shaked.

Netanyahu li ha accusati di tradire i loro valori. I suoi sostenitori hanno lanciato feroci campagne sui social media e inscenato proteste rumorose fuori dalla casa di Shaked. Anche il partito Likud del primo ministro ha chiesto una manifestazione giovedì sera davanti alla casa del deputato di Yamina, Nir Orbach, esortandolo a lasciare la coalizione.

Questo è un assaggio della pressione che ci si può aspettare dai legislatori di destra. E alcuni a sinistra ora hanno il tempo di pensare se pagheranno per questa partnership nelle prossime elezioni.

“Ci sarà molta pressione, specialmente sugli uomini di destra, specialmente sui religiosi di destra”, ha detto Gideon Rahat, professore di scienze politiche all’Università Ebraica. “Andranno alla sinagoga e la gente farà pressioni su di loro. Per alcuni di loro sarà un incubo”.

Netanyahu e i suoi sostenitori hanno convocato una riunione giovedì per discutere i loro prossimi passi.

Secondo l’accordo di coalizione, Lapid e Bennett si divideranno il lavoro di primo ministro a rotazione. Bennett, un ex alleato di Netanyahu, dovrà scontare i primi due anni, mentre Lapid dovrà scontare gli ultimi due anni, anche se è tutt’altro che certo che la loro fragile coalizione durerà così a lungo.

Lo storico accordo include anche un piccolo partito islamista, la United Arab List, che lo renderebbe il primo partito arabo a far parte di una coalizione di governo.