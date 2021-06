L’esplosione sociale della Colombia resta il nodo cruciale

Bogotá e Medellín, due delle città che hanno ricevuto i peggiori effetti della pandemia, riapriranno completamente l’8 giugno. In primo luogo, il sindaco di Bogotà, Claudia López, dopo essere uscito dal suo stesso contagio da COVID-19, ha fatto l’annuncio. Ora si è unito il sindaco Daniel Quintero.

La cosa interessante è che entrambi, insieme alla notizia che verranno revocate le misure di restrizione che hanno chiuso tante aziende, hanno annunciato ambiziose riallocazione di budget che cercano di rispondere a molte delle rivendicazioni che sono state presentate nello sciopero nazionale.

La diagnosi di entrambi i leader, non nuova nel Paese, indica la stessa cosa: servono azioni d’urto contro la povertà, contro la mancanza di opportunità per i giovani e contro la crisi economica di molte aziende.

La cosa strana di questi annunci, ovviamente, è che non sono stati presi prima. Sul tavolo i dati su povertà e crisi sociale. L’anno scorso sono state sollecitate più volte in relazione alle misure del governo nazionale: ciò che è stato adottato era necessario, ma insufficiente.

Stesso discorso per i piani dei sindaci locali. Ad esempio, a Bogotà è stato implementato un aiuto, chiamato “reddito di base”, che tuttavia non è stato all’altezza. In tempi di crisi senza precedenti, mancavano priorità più ambiziose. Viste le conseguenze nelle strade durante questo sciopero nazionale che dura da più di un mese.

López sembra riconoscerlo. Nel suo annuncio del “Piano di cambiamento e salvataggio sociale”, che investirà 1,7 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi, ha affermato: “Ci sono cose che stiamo per sacrificare, non perché non siano necessarie, ma perché la città ha fame , i giovani non hanno lavoro , molte microimprese falliscono”.

Il piano per Bogotà, in attesa di approvazione da parte del Consiglio, prevede l’apertura di 350.000 nuove quote di reddito di base, la creazione di un sostegno alimentare di 160.000 dollari per cinque mesi alle famiglie più vulnerabili, 30.000 nuovi posti per l’istruzione superiore, 9.000 sussidi all’alloggio e nuovi lavora in città per creare posti di lavoro e rilanciare l’economia. Quest’ultima, insieme alla riapertura del capitale e alla riduzione delle misure di protezione, è una notizia attesa dalle aziende in grave crisi. Resta da vedere se sono misure sufficienti per riattivare l’economia.

A Medellín, il sindaco Quintero ha annunciato 3 miliardi di dollari. Si cerca di fare un vertice per generare 20.000 posti di lavoro shock per i giovani, creerà sette scuole di non violenza, ci sarà un reddito di base di 76.000 dollari per 210.000 famiglie, verranno create 100 nuove cucine comunitarie e garantite zero iscrizioni lungo con borse di studio per la formazione in tecnologia e bilinguismo.

Le domande rimangono, giusto. Il più importante è come questi piani shock possono essere articolati con piani a medio e lungo termine. Un altro è se sarà sufficiente per una crisi che è al suo apice. Infine, il COVID-19 rimane una minaccia. Siamo in un “doppio terzo picco”, come lo ha definito il ministro della Salute. Basterà la velocità della vaccinazione per evitare che la tragedia si aggravi, soprattutto con gli ospedali sull’orlo del collasso?

È importante monitorare gli esperimenti di Bogotá e Medellín. Se andranno bene, si avranno risposte su come costruire una Colombia meno diseguale e su come rispondere all’esplosione sociale.