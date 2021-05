Reinhold Messner si è sposato nel cuore delle Dolomiti

“No, nessun viaggio di nozze, ma solo un’escursione che da tempo ci siamo promessi di fare”. Lo racconta Diane Schumacher, la neo-signora Messner, terza moglie del noto alpinista altoatesino 77enne. I due si sono sposati il 28 maggio con una cerimonia in gran segreto, in ambito familiare, nel municipio di Castelbello in val Venosta. La coppia ora vive infatti a Castel Juval a pochi chilometri di distanza. Tra i testimoni di nozze il fratello dello scalatore, Hubert Messner. A celebrare, il sindaco Gustav Tappeiner.

Reinhold e Diane hanno 35 anni di differenza e si sono conosciuti tre anni fa durante un’iniziativa in dei musei della montagna dell’alpinista. Fino a prima della pandemia, ricostruisce il quotidiano Alto Adige, i due vivevano a distanza tra il Nord Italia (lui) e Monaco (lei). Con il lockdown, ha raccontato la sposa, “Sono arrivate le prove generali di convivenza. Stare insieme sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 per diverse settimane ci ha fatto capire molto”.

Si tratta delle terze nozze per Messner, delle seconde per Schumacher, una decisione maturata senza bisogno di una proposta formale: “Per noi è stata una scelta ovvia, quasi scontata”, raccontano. Entrambi hanno figli dalle unioni precedenti. I Messner hanno rinunciato al viaggio di nozze; in compenso appena possibile partiranno per un tour mondiale di conferenze dal titolo “The Final Expedition”.