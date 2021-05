Mercati finanziari e pandemia, cosa c’è da sapere

L’onda lunga del Covid-19 ha interessato anche questo inizio 2021. Tra una nuova ondata di contagi, lockdown parziali o totali che hanno interessato diversi Stati europei e non solo, un piano vaccinale che ha subito qualche battuta di arresto i mercati finanziari sono stati investiti da una serie di scossoni.

Paesi come India e Brasile stanno attualmente facendo i conti con un numero sempre crescente di contagi e morti. La situazione pandemica è difficile da gestire e a peggiorare il tutto ci sono le cosiddette varianti che non danno tregua.

E mentre anche il Giappone si trova in un momento di nuova difficoltà, Stati Uniti ed Europa sembrano avere la situazione sotto controllo. L’avanzamento del piano vaccinale, del resto, dovrebbe portare a un miglioramento delle condizioni.

Tra alti e bassi, è impossibile pensare che la situazione dei mercati finanziari risulti stabile. Ed è per questo motivo che è utile non solo approfondire il rapporto tra economia e pandemia, ma anche capire da vicino quali sono i risultati di questi scossoni.

I mercati, al momento, sono instabili. Come è facile intuire, Brasile e India fanno registrare i risultati peggiori ma anche il resto del mondo non ha un andamento regolare.

Si pensa che grazie all’avanzamento delle vaccinazioni ci possa essere, nei prossimi mesi, una ripresa economica quantomeno in Europa e negli Stati Uniti. Potrebbe, quindi, essere il momento più proficuo per investire. I mercati azionari potrebbero vivere un momento di netta ripresa, che porterebbe i risparmiatori ad avere nuova fiducia negli investimenti.

Prendendo, ad esempio, il caso Italia si può notare come durante i mesi di pandemia sia decisamente aumentata la propensione al risparmio. Del resto il Covid-19 ha stravolto la vita di tutti, tra serrande abbassate, smartworking, attività chiuse. Per questo motivo la popolazione, per quanto possibile, ha ripreso a risparmiare per far fronte a eventuali nuovi momenti di crisi.

Un vero e proprio eccesso di liquidità sui conti correnti che, però, non è proficuo. Investendo in maniera oculata e prudente sarà possibile far fruttare i propri risparmi. Di questa opportunità se ne parla anche su AffariMiei.biz in un guida approfondita su dove investire in Borsa.

Ricordiamo che un eccesso di liquidità porta una svalutazione del denaro. Avere tanti risparmi sul proprio conto corrente non è una scelta saggia, poiché le spese di gestione e tenuta conto andranno via via a erodere il capitale. Via libera, quindi, a degli investimenti mirati in grado di dare degli ottimi frutti in termini di ritorno economico.