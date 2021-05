L’auto dei sogni è a portata di noleggio (a lungo termine)

Quante volte ci si è ritrovati a desiderare una di quelle magnifiche e costose auto delle pubblicità? Incredibile ma vero, col noleggio a lungo termine è possibile trasformare i sogni in realtà, a costi contenuti.

Soprattutto al giorno d’oggi, l’auto è un bene necessario perché permette di poter svolgere faccende quotidiane personali e di lavoro senza dover dipendere dai mezzi di trasporto pubblici o dal car sharing. Nonostante il costo di acquisto e manutenzione sia piuttosto alto, quasi tutti in Italia ne possiedono almeno una.

Chi abita fuori città e non ha intenzione o la possibilità economica di comprare e mantenere un’auto può affidarsi ad un’agenzia di noleggio e stipulare un contratto a lungo termine per ovviare al problema. Se non si è esperti del settore ma si cerca un servizio affidabile e sicuro, la soluzione ideale è il noleggio lungo termine per privati di Rent4you.

Partner storico nel settore dell’autonoleggio, il sito web di Rent4you è chiaro e semplice da usare anche se non si è esperti di tecnologia. Infatti, con un paio di click si possono selezionare le caratteristiche ricercate in un possibile veicolo, comparare i prezzi, scoprire maggiori dettagli, bloccare possibili offerte, richiedere un preventivo o fissare una consulenza gratuita con un esperto del settore per avere maggiori informazioni e assistenza.

Questa nuova formula di noleggio è comoda, conveniente e flessibile poiché si adatta alle esigenze di ogni utente. Il contratto che verrà stipulato include non solo le spese di assicurazione, dell’RCA e del soccorso stradale ma anche quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, a seconda di quanto concordato.

Inoltre, il noleggio a lungo termine prevede l’utilizzo esclusivo dell’auto scelta tra una vasta gamma di autovetture nuove o usate, premium e non. Ovviamente, ogni veicolo ha un suo prezzo e le sue particolari caratteristiche. È compito di chi guiderà la vettura comparare prezzi e comfort scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze.

Oltre al lusso di poter guidare l’auto di cui ci si è innamorati, un altro grande vantaggio del noleggio a lungo termine è che sarà la compagnia prescelta ad occuparsi di tutte le incombenze burocratiche. In questo modo è così possibile alleggerire di ogni preoccupazione gli animi dei propri utenti, soprattutto se si trovano alla prima esperienza con la formula di noleggio.

I contratti durano solitamente dai 2 ai 5 anni e possono prevedere la sostituzione del mezzo in caso di sinistri stradali. Al termine, l’utente può scegliere di rinnovarlo con la stessa formula ma scegliendo una vettura diversa.