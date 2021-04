La Russia rafforza le milizie in Ucraina per spaventare la NATO

Il ministro della Difesa russo ha dichiarato che il massiccio rafforzamento militare del paese in occidente fa parte delle esercitazioni di prontezza in mezzo a quelle che ha descritto come minacce della NATO.

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha detto che le manovre nella Russia occidentale che hanno preoccupato la vicina Ucraina e portato allarmi dalla NATO dureranno per altre due settimane.

Parlando in un incontro con i vertici militari, Shoigu ha detto che l’esercizio in corso è stata una risposta a quelli che ha affermato essere continui sforzi da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO per rafforzare le loro forze vicino ai confini della Russia.

Nelle ultime tre settimane, l’esercito russo ha schierato tre formazioni aviotrasportate nelle regioni occidentali “in risposta alle attività militari dell’alleanza che minacciano la Russia”, ha detto il ministro della Difesa.

“Le truppe hanno dimostrato la loro piena disponibilità a svolgere compiti per garantire la sicurezza del paese”, ha detto.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno espresso preoccupazione per la concentrazione di truppe russe lungo il confine con l’Ucraina e per le crescenti violazioni del cessate il fuoco nell’Ucraina orientale, dove i separatisti e le forze ucraine attaccati dalla Russia sono stati bloccati in un conflitto dall’annessione di Mosca del 2014 Penisola ucraina della Crimea.

Più di 14.000 persone sono morte nei combattimenti nell’Ucraina orientale e gli sforzi per negoziare un accordo politico si sono bloccati.

Gli Stati Uniti e la NATO martedì hanno espresso un forte sostegno all’Ucraina e hanno messo in guardia la Russia dal proseguire con un importante accumulo di truppe lungo il confine orientale dell’ex repubblica sovietica.

Negli incontri separati con il ministro degli esteri ucraino, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg hanno espresso seria preoccupazione per il fatto che la Russia dispieghi la più grande concentrazione di truppe vicino al confine con l’Ucraina dal 2014.

In mezzo alle recenti tensioni, gli Stati Uniti hanno notificato alla Turchia che due navi da guerra statunitensi sarebbero salpate per il Mar Nero il 14 e il 15 aprile e vi sarebbero rimaste fino al 4 e al 5 maggio. Le navi della marina americana hanno effettuato visite regolari nel Mar Nero in passato, irritando Mosca.

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha denunciato l’ultimo dispiegamento come “apertamente provocatorio”, aggiungendo che “le navi americane non hanno assolutamente nulla da fare vicino alle nostre coste”.

“Stanno mettendo alla prova la nostra forza e stanno giocando sui nostri nervi”, ha detto Ryabkov in un commento portato dalle agenzie di stampa russe. “Considerandosi la regina dei mari, gli Stati Uniti dovrebbero rendersi conto che i rischi di vari incidenti sono molto alti. Avvertiamo gli Stati Uniti che dovrebbero stare lontani dalla Crimea e dalla nostra costa del Mar Nero. E’ un consiglio!”.

Il capo della NATO Stoltenberg ha espresso il sostegno “incrollabile” dell’alleanza militare occidentale all’Ucraina durante una conferenza stampa martedì con il ministro degli esteri ucraino, definendo i movimenti russi “ingiustificati, inspiegabili e profondamente preoccupanti”.

Il Cremlino ha sostenuto che la Russia è libera di schierare le sue truppe ovunque voglia sul suo territorio e ha ripetutamente accusato l’esercito ucraino di “azioni provocatorie” lungo la linea di controllo a est e di progettare di riprendere il controllo delle regioni ribelli con la forza.

Ryabkov ha ribadito martedì che “se ci sarà un’escalation, faremo di tutto per garantire la nostra sicurezza e la sicurezza dei nostri cittadini ogni volta che sarà necessario”, aggiungendo che “Kiev e i suoi curatori occidentali si assumeranno tutte le responsabilità per le conseguenze di quella ipotetica escalation”.