I newyorkesi possono possedere 3 once di marijuana

Adesso a New York le persone di età superiore ai 21 anni possono possedere e usare la marijuana, anche in pubblico, in base a un disegno di legge di legalizzazione firmato mercoledì dal governatore Andrew Cuomo, sebbene le vendite legali di cannabis per uso ricreativo non inizieranno prima di 18 mesi stimati fino a quando non saranno regolamentate.

Approvata dopo diversi anni di sforzi, la misura rende New York il 16° stato a legalizzare l’uso della marijuana da parte degli adulti, sebbene la misura del South Dakota sia in un limbo legale.

New York diventa il secondo stato più popoloso, dopo la California, a legalizzare la marijuana ricreativa. I sostenitori della legalizzazione sperano che l’Empire State aggiunga slancio e dia l’esempio con i suoi sforzi per correggere le iniquità di un sistema che ha rinchiuso le persone di colore per reati di marijuana a tassi sproporzionati.

“Mettendo il reinvestimento nella comunità, l’equità sociale e la giustizia in primo piano, questa legge è il nuovo gold standard per gli sforzi di riforma a livello nazionale”, ha affermato Melissa Moore, direttrice della Drug Policy Alliance dello stato di New York.

La legislazione fornisce protezioni per i consumatori di cannabis sul posto di lavoro, negli alloggi, nei tribunali familiari, nelle scuole, nei college e nelle università e si prefigge l’obiettivo di fornire metà delle licenze di marijuana a individui provenienti da comunità sottorappresentate. E la polizia non può più usare l’odore della cannabis come motivo per accusare di contrabbando qualcuno.

New York inizierà automaticamente a cancellare alcune condanne passate relative alla marijuana e le persone non verranno arrestate o perseguite per possesso di erba fino a 3 once. Una legge del 2019 ha già cancellato molte condanne passate e ridotto la pena per il possesso di piccole somme.

In un unico provvedimento, i newyorkesi di età superiore ai 21 anni possono ora fumare cannabis in pubblico, anche sui marciapiedi. Nessun altro stato lo permette, ha detto Paul Armentano, vicedirettore del gruppo pro-legalizzazione NORML.

Tuttavia, i newyorkesi non possono fumare o svapare marijuana in luoghi in cui è vietato fumare dalla legge statale, inclusi luoghi di lavoro, bar e ristoranti interni e entro 30 metri da una scuola. E si applicano regole locali sul fumo più severe: New York City vieta di fumare nei parchi e sulle spiagge, ad esempio.

I governi locali possono approvare regole più severe sull’uso di marijuana, vietare i dispensari al dettaglio o le sale per la cannabis e imporre piccole sanzioni civili, a condizione che non “proibiscano completamente o essenzialmente a una persona” l’uso legale di marijuana.

Mackenzie Stevenson, fotografa ritrattista e assistente dentale nel centro di New York, era entusiasta della notizia. Ha un parente con l’epilessia che è stato molto aiutato dalla marijuana medica.

“Ho visto i benefici che ha avuto per lei, quindi sono entusiasta che più persone possano trarne beneficio”, ha detto il 20enne.

“Una volta che avrò 21 anni, sarò molto entusiasta di uscire e di poterlo usare da solo”, ha aggiunto Stevenson, che ha detto di averlo provato di tanto in tanto.

Le organizzazioni delle forze dell’ordine, i gruppi di genitori e molti legislatori repubblicani si sono opposti alla nuova legge.

Hanno suggerito che la legalizzazione incoraggerà i bambini a usare la marijuana e aumenterà gli incidenti con problemi di guida, tra le altre preoccupazioni.

“Per 27 anni nell’esercito, ho combattuto contro la droga, ogni anno… Cosa faremo ai nostri figli qui?” Lo ha chiesto il rappresentante dello stato repubblicano John Lemondes Jr., un colonnello dell’esercito in pensione, mentre i legislatori discutevano martedì sera.

I sostenitori della legalizzazione affermano che è già facile per i giovani adulti ottenere erba e che non esiste un chiaro legame tra la legalizzazione della marijuana e gli incidenti stradali. I funzionari hanno in programma di studiare il problema della guida e la legge consente anche alla polizia di stato di ottenere denaro per addestrare più agenti come “esperti di riconoscimento di droghe”, anche se la professoressa R. Lorraine Collins dell’Università di Buffalo ha detto che non ci sono prove che quegli esperti possano dire se qualcuno è fatto.

La pubblicazione commerciale Marijuana Business Daily stima che New York potrebbe diventare il più grande mercato di marijuana ricreativa della East Coast, generando un potenziale fatturato annuo di 2,3 miliardi di dollari entro il suo quarto anno.

Cuomo, un democratico, ha detto che le entrate fiscali annuali potrebbero alla fine ammontare a 300 milioni di dollari, anche se i repubblicani sono scettici. La California è stata costretta a tagliare $ 223 milioni dalle proiezioni del bilancio statale nel 2019 a causa di vendite di erba più lente del previsto.

Dopo aver coperto i costi statali di regolamentazione e applicazione, le entrate fiscali sarebbero andate alle scuole, ai programmi di prevenzione e trattamento della droga e a un fondo per investire in competenze lavorative, educazione degli adulti, salute mentale e altri servizi nelle comunità che hanno sopportato il peso delle autorità nazionali e statali. guerra alla droga.

Le tasse sono considerevoli: un’imposta sulle vendite del 9% in tutto lo stato, un’ulteriore tassa locale e provinciale del 4% e un’altra imposta basata sul livello di THC, il principio attivo della marijuana.

Il senatore Liz Krueger, un democratico e sponsor del senato della legislazione, stima che l’aliquota fiscale totale arriverà a circa il 20%.

Lo stato fornirà prestiti, sovvenzioni e programmi di incubazione per incoraggiare gli imprenditori della cannabis delle comunità minoritarie, così come i piccoli agricoltori, le donne e i veterani disabili. Krueger ha detto che lo stato non può imporre di dare il 50% delle licenze a tali richiedenti perché potrebbe essere incostituzionale.

Invece, la legge fissa il 50% come “obiettivo”.

“Il cinquanta percento è un livello molto alto da raggiungere, ma se dovesse accadere, sarebbe fantastico”, ha detto Hillary Peckham, capo operatore di Etain Health, una società di cannabis medica di New York di proprietà femminile che sta valutando la possibilità di fare domanda per un licenza di marijuana.

“Il passo successivo è vedere come le normative e il programma vengono mantenuti per fornire effettivamente queste opportunità”, ha aggiunto Peckham, la cui azienda ha quattro dispensari in tutto lo stato.

L’equità sociale è emersa come tema chiave nella legalizzazione della marijuana negli ultimi anni, con i nuovi stati legali che cercano di integrarla e altri che cercano di sopperire alla mancanza di diversità nelle attività che hanno approvato in precedenza. Ma i piani non sono sempre andati come previsto.

L’Illinois, ad esempio, è stato propagandato per le disposizioni sul capitale nella sua legge del 2019. Ma questo ha attirato critiche e azioni legali da parte di alcune aziende di proprietà nera che sono state ignorate. Da allora l’Illinois ha rivisto il suo processo per cercare di affrontare questi problemi.