Migranti alla frontiera: tra speranza, opportunità e rischio

Per molti americani, le scene che si svolgono al confine tra Stati Uniti e Messico sono viscerali e sconvolgenti. Una bambina di 7 anni dell’Honduras che cammina nell’oscurità per stare al passo con gli estranei che ha incontrato durante il pericoloso viaggio dal Messico settentrionale al Texas.

Una donna migrante deportata dagli Stati Uniti che piange in un parco al di là del ponte internazionale in Messico. Un gruppo di uomini in piedi nell’ombra del muro di confine dopo essere stati avvistati – e presto rimpatriati – dagli agenti della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi.

Per coloro che attraversano, in particolare i minori non accompagnati, ci sono opportunità e rischi. Un nuovo presidente degli Stati Uniti ha promesso di smantellare le politiche del suo predecessore che regolano i richiedenti asilo che arrivano al confine meridionale.

Non si sa esattamente chi la nuova amministrazione stia facendo entrare nel Paese, ma migliaia di bambini dal Centro America e dal Messico arrivati ​​nelle ultime settimane sono ora sotto la custodia degli Stati Uniti. Alcune famiglie sono state inviate a parenti negli Stati Uniti mentre aspettano le nomine del tribunale per l’asilo. E migliaia di altri sono stati espulsi, soprattutto in Messico, dove decideranno se attraversare di nuovo o tornare a casa.

I flussi migratori al confine tra Stati Uniti e Messico stanno aumentando per la terza volta in sette anni sotto i presidenti repubblicani e democratici. A differenza dell’amministrazione Trump, il presidente Joe Biden ha scelto di non espellere i bambini immigrati – come la bambina di 7 anni non accompagnata dell’Honduras fotografata in Texas – che arrivano al confine meridionale senza un genitore. E le nuove regole messe in atto dall’amministrazione Biden significano che alcune famiglie con “vulnerabilità acute” vengono rilasciate alla famiglia negli Stati Uniti e autorizzate a chiedere asilo, mentre altre in circostanze quasi identiche non lo sono.

Per i bambini e gli adolescenti migranti che viaggiano dal Messico agli Stati Uniti, c’è incertezza, paura, speranza e molta attesa. Un giorno recente in una piazza vicino al punto di ingresso negli Stati Uniti del McAllen-Hidalgo International Bridge, un ragazzo migrante deportato ha lanciato in aria un aeroplano di carta mentre giocava con altri bambini migranti a Reynosa, in Messico.

Il giorno prima a Brownsville, in Texas, un bambino ha stretto il braccio di una donna migrante mentre aspettava che un gruppo umanitario li trattasse dopo che gli agenti della polizia di frontiera li avevano processati e rilasciati a una stazione degli autobus. Scene simili si svolgono ogni giorno nelle città del Messico e degli Stati Uniti – istantanee della sfortuna diseguale incontrata dagli immigrati che arrivano a migliaia al confine.