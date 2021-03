Manifestazione a Istanbul: protesta per i diritti in Turchia

Centinaia di manifestanti si sono riuniti sabato a Istanbul per proteste antigovernative, chiedendo in mezzo a una forte presenza di polizia il ribaltamento delle recenti decisioni del presidente turco che riguardano studenti, donne e comunità LGBT.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha emesso un decreto a sorpresa una settimana fa che pone fine alla partecipazione della Turchia a un trattato storico volto a proteggere le donne dalla violenza. Circa un migliaio di donne e alleati si sono presentati sabato per protestare contro il ritiro del paese dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa.

Centinaia di studenti hanno anche tenuto un’altra protesta contro la nomina di un nuovo rettore presso l’università più prestigiosa della Turchia.

Le loro proteste sono iniziate a gennaio dopo che Erdogan ha nominato un accademico legato al partito al governo turco come rettore dell’Università di Bogazici. Studenti e professori sostengono che la nomina di Melih Bulu mina la libertà accademica.

La studentessa Zehra Aydemir, 22 anni, ha detto che i manifestanti hanno richieste e obiettivi chiari, a cominciare dalle dimissioni di Bulu.

“Toglieremo i blocchi della polizia nelle università. Svolgeremo elezioni di rettorato nelle università con la partecipazione di tutti i componenti dell’università, dei suoi accademici e studenti”, ha detto Aydemir.

Gli studenti e le donne che hanno protestato sabato hanno anche chiesto la fine delle azioni anti-LGBT tra la crescente intolleranza da parte del governo e della polizia. Il governo ha detto che uno dei motivi per cui la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul è perché pensa che il trattato tenti di “normalizzare l’omosessualità”.

Dodici studenti sono stati arrestati questa settimana per aver dispiegato bandiere arcobaleno all’Università di Bogazici, e altre dozzine sono state trattenute venerdì fuori da un tribunale di Istanbul mentre manifestavano a sostegno dei loro coetanei. La maggior parte di loro è stata successivamente rilasciata.

“Purtroppo in Turchia oggi, se sei una persona LGBTI o una donna, è molto difficile che la giustizia sia dalla tua parte”, ha detto Busra Cabuk, 23 anni. “I” sta per intersessualità nel contesto dei diritti LGBT.

“Questo è il motivo per cui siamo preoccupati e abbiamo paura, ma stiamo facendo rumore per non rinunciare ai nostri diritti”, ha detto Cabuk, che indossava una maschera arcobaleno. “Questo è il motivo per cui siamo qui come tante donne e persone LGBTI plus.”