AstraZeneca difende la sicurezza del vaccino

La dichiarazione del gruppo farmaceutico britannico è arrivata in risposta a una mossa di vari paesi per sospendere l’uso del suo vaccino come misura precauzionale.

“Un’analisi dei nostri dati di sicurezza di oltre 10 milioni di record non ha mostrato alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi fascia di età, sesso, lotto o in un determinato paese”, ha detto AstraZeneca.

“In effetti, il numero osservato di questi tipi di eventi è significativamente inferiore in quelli vaccinati rispetto a quanto ci si aspetterebbe dalla popolazione generale”, ha aggiunto.

La Danimarca, l’Islanda e la Norvegia hanno annunciato giovedì di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca per precauzione. La Bulgaria ha seguito l’esempio venerdì, mentre la Thailandia ha ritardato la sua campagna.

Venerdì, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato di non avere motivo di non utilizzare il vaccino. Una portavoce dell’OMS ha detto che gli esperti dell’organizzazione stavano studiando le informazioni sulla coagulazione del sangue, ma ha sottolineato che finora non è stato trovato alcun collegamento.

Ha ricordato che, al 9 marzo, oltre 268 milioni di dosi di vaccini anti-COVID erano state somministrate in tutto il mondo dall’inizio della pandemia – sulla base dei dati ottenuti dall’OMS dalle autorità di ciascun paese – e che nessun decesso era stato collegato ai vaccini finora.

I vaccini AstraZeneca e Pfizer-BioNTech sono gli unici certificati dall’OMS.

Giovedì sera il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali ha dichiarato che “i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato” mentre era in corso un’indagine sui casi di tromboembolia.

All’inizio della giornata, l’agenzia sanitaria nazionale danese, la prima ad annunciare la sospensione dell’uso del vaccino, ha detto che lo stava facendo come precauzione a seguito di gravi casi di coagulazione nelle persone vaccinate anche se non era stato stabilito alcun legame tra i coaguli e il vaccino.

All’inizio di questa settimana, l’Austria ha interrotto la somministrazione di un lotto di vaccini a seguito della morte di un’infermiera di 49 anni per gravi disturbi della coagulazione pochi giorni dopo la vaccinazione.