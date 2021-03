Myanmar: un tribunale ha esteso la detenzione del giornalista di AP

Un tribunale del Myanmar ha esteso venerdì la detenzione preventiva di un giornalista dell’Associated Press che era stato arrestato mentre copriva le manifestazioni contro un colpo di stato. Sta affrontando un’accusa che potrebbe mandarlo in prigione per tre anni.

Thein Zaw, 32 anni, era uno dei nove operatori dei media arrestati durante una protesta il 27 febbraio a Yangon, la città più grande del paese, ed è stato trattenuto senza cauzione. La sua prossima udienza presso il tribunale di Kamayut Township si terrà il 24 marzo.

L’udienza di venerdì, alla quale Thein Zaw ha partecipato in videoconferenza, è giunta al termine del suo periodo di custodia cautelare iniziale.

Thein Zaw e almeno altri sei membri dei media sono stati accusati di violazione di una legge sull’ordine pubblico, secondo il suo avvocato, Tin Zar Oo, e l’associazione indipendente di assistenza per i prigionieri politici. Venerdì si sono tenute udienze separate per gli altri giornalisti detenuti.

Tin Zar Oo e uno dei fratelli di Thein Zaw sono stati ammessi in aula per prendere parte alla videoconferenza di 10 minuti. Tin Zar Oo ha detto di essere stata in grado di presentare i documenti che le conferivano la procura per il caso, ma solo alla prossima udienza potrebbe essere autorizzata a presentare una domanda di cauzione.

Era presente anche un rappresentante dell’ambasciata americana, ha detto Aryani Manring, portavoce della missione.

Thein Zaw non era stato visto dal suo avvocato o da nessuno dei suoi familiari dopo il suo arresto. Tin Zar Oo ha detto che le visite alla prigione di Insein, dove è detenuto il suo cliente, non sono consentite a causa delle preoccupazioni del coronavirus, quindi la sua famiglia ha lasciato cibo e provviste per lui al cancello.

Tin Zar Oo ha detto che il suo cliente sembrava in buona salute durante l’udienza di venerdì, ma di notte soffre di asma. Ha detto che il fratello di Thein Zaw ha notato che aveva perso peso.

Thein Zaw è stato arrestato mentre fotografava la polizia, alcuni dei quali armati, che caricavano in strada contro i manifestanti anti-colpo di stato. Un video mostra che anche se si è messo a lato della strada per togliersi di mezzo, diversi poliziotti sono accorsi e lo hanno circondato. Uno lo ha messo in una stretta soffocante mentre veniva ammanettato e poi portato via.

Secondo l’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, 38 giornalisti sono stati arrestati da quando l’esercito ha estromesso il governo eletto di Aung San Suu Kyi il 1 febbraio. Diciannove sono ancora incarcerati.

Il gruppo afferma di aver verificato le detenzioni di oltre 2.000 persone e 69 morti.

Venerdì, i media locali dello Stato Shan, nel Myanmar orientale, hanno riferito che un giornalista freelance polacco è stato picchiato e arrestato dalle forze di sicurezza.

Il Kanbawza Tai News online ha detto che un fotoreporter straniero è stato arrestato giovedì mentre scattava foto di una protesta nella città di Taunggyi. Una foto fornita al sito di notizie mostra un uomo intrappolato contro un muro con un braccio alzato mentre è circondato da circa 10 soldati.

L’agenzia di stampa tedesca Dpa ha detto che l’uomo, Robert Bociaga, 30 anni, ha lavorato per il servizio di notizie e non è stato in grado di contattarlo.

“Siamo profondamente scioccati dall’arresto e dall’apparente maltrattamento di Robert Bociaga”, ha detto il redattore capo dell’agenzia, Sven Goesmann. “Questo è un attacco intollerabile e inaccettabile alla libertà di stampa e, anche in questa forma brutale, purtroppo non è un caso isolato”.

Il ministero degli Esteri polacco ha confermato l’arresto di un giornalista polacco e ha detto che stava cercando di contattare l’uomo detenuto e ottenere informazioni sulla sua salute e sulla sua situazione legale.

All’inizio di questa settimana, le autorità del Myanmar hanno annullato le licenze di cinque punti vendita locali che avevano ampiamente coperto le proteste. Mizzima, Democratic Voice of Burma, Khit Thit Media, Myanmar Now e 7Day News hanno continuato a operare nonostante gli sia stato impedito di trasmettere o pubblicare su qualsiasi piattaforma multimediale.

L’Associated Press e molte organizzazioni per la libertà di stampa hanno chiesto il rilascio di Thein Zaw e degli altri giornalisti detenuti.

Il governo Usa, oltre a criticare il colpo di stato e la violenza delle forze di sicurezza del Myanmar, ha condannato la repressione della stampa nella nazione del sudest asiatico.

“Siamo profondamente preoccupati per i crescenti attacchi alla libertà di espressione, anche per i membri della stampa. Chiediamo il rilascio dei giornalisti e di tutti gli altri che sono stati ingiustamente detenuti ”, ha detto giovedì ai giornalisti a Washington il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

Anche durante il periodo in cui Suu Kyi era in carica, i giornalisti sono stati spesso citati in giudizio per i loro servizi.

Nel caso di più alto profilo, due giornalisti che lavoravano per l’agenzia di stampa Reuters sono stati arrestati nel 2017 mentre lavoravano a un articolo sulla violenza militare diretta contro la minoranza Rohingya del Myanmar. Sono stati accusati di possesso illegale di documenti ufficiali e condannati a sette anni dietro le sbarre prima di essere liberati nel 2019 con una grazia presidenziale di massa.