Omicidio di 3° grado a Derek Chauvin per la morte di Floyd

Un giudice giovedì ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri di aggiungere il conteggio di omicidio di terzo grado contro l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis accusato della morte di George Floyd, offrendo ai giurati un’opzione aggiuntiva per la condanna e risolvendo una questione che avrebbe potuto ritardare il suo processo per mesi.

Il giudice della contea di Hennepin Peter Cahill ha ripristinato l’accusa dopo che l’ex ufficiale, Derek Chauvin, non è riuscito a convincere i tribunali d’appello a bloccarla. Cahill aveva precedentemente respinto l’accusa in quanto non giustificata dalle circostanze della morte di Floyd, ma una sentenza della corte d’appello in un caso non correlato ha stabilito nuovi motivi.

Chauvin ha già affrontato accuse di omicidio di secondo grado e omicidio colposo. Esperti legali affermano che l’addebito aggiuntivo aiuta i pubblici ministeri offrendo ai giurati un’altra opzione per ritenere Chauvin colpevole di omicidio.

La disputa sull’accusa di omicidio di 3° grado ruotava attorno alla formulazione della legge che fa riferimento a un atto “eminentemente pericoloso per gli altri”. La decisione iniziale di Cahill di archiviare l’accusa aveva notato che la condotta di Chauvin poteva essere interpretata come non pericolosa per nessuno tranne Floyd.

Ma i pubblici ministeri hanno cercato di rianimare l’accusa dopo che la Corte d’appello dello stato ha recentemente confermato la condanna per omicidio di terzo grado di un altro ex ufficiale di polizia di Minneapolis nell’omicidio di una donna australiana nel 2017. Hanno sostenuto che la sentenza stabiliva un precedente secondo cui l’accusa poteva essere intentata anche nel caso in cui solo una singola persona fosse in pericolo.

Le discussioni su quando il precedente del caso dell’ex ufficiale Mohamed Noor è entrato in vigore sono andate rapidamente alla Corte Suprema dello stato, che mercoledì ha detto che non avrebbe preso in considerazione l’appello di Chauvin sulla questione. Cahill ha detto giovedì che accetta che il precedente sia chiaramente stabilito.

“Mi sento vincolato da questo e credo che sarebbe un abuso di discrezione non concedere la mozione”, ha detto.

Floyd è stato dichiarato morto il 25 maggio dopo che Chauvin, che è bianco, ha premuto il ginocchio contro il collo dell’uomo nero per circa nove minuti. La morte di Floyd ha scatenato proteste a volte violente a Minneapolis e oltre, portando a una resa dei conti nazionale sulla razza.

La selezione della giuria è ripresa giovedì per il terzo giorno con una sesta persona scelta, un uomo che si è descritto come un appassionato di calcio in uscita per il quale la prospettiva del processo era “un pò eccitante”. La piscina finora comprende cinque uomini e una donna. Un uomo è bianco, ma le origini razziali degli altri non sono state rivelate in tribunale.

Altri due candidati sono stati licenziati giovedì: una donna che ha detto di “non poter vedere il video” di Chauvin che blocca Floyd, e un uomo che ha detto di avere dubbi su Black Lives Matter e sul modo in cui il gruppo persegue i suoi obiettivi.

Sono state riservate almeno tre settimane per completare una giuria di 12 più due supplenti. Le identità dei potenziali giurati vengono protette e non vengono mostrate nel video in streaming del procedimento.

Chauvin e altri ufficiali sono stati licenziati. Gli altri devono affrontare un processo ad agosto per favoreggiamento. La difesa non ha detto se Chauvin testimonierà a propria difesa.