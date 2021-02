Quasi 5000 arresti in Russia per le proteste a sostegno di Navalny

Intonando slogan contro il presidente Vladimir Putin, decine di migliaia sono scese in piazza domenica in tutta la Russia per chiedere il rilascio del leader dell’opposizione in carcere Alexei Navalny, continuando le proteste a livello nazionale che hanno scosso il Cremlino. Quasi 5.000 persone sono state arrestate dalla polizia, secondo un gruppo di monitoraggio, e alcune sono state picchiate.

Le massicce proteste sono arrivate nonostante gli sforzi delle autorità russe per arginare l’ondata di manifestazioni dopo che decine di migliaia di persone si sono radunate in tutto il paese lo scorso fine settimana nella più grande e diffusa manifestazione di malcontento che la Russia avesse visto da anni. Nonostante le minacce di pene detentive, gli avvertimenti ai gruppi di social media e gli stretti cordoni di polizia, domenica le proteste hanno di nuovo sommerso le città degli 11 fusi orari russi.

La squadra di Navalny ha subito chiamato un’altra protesta a Mosca per martedì, quando dovrà affrontare un’udienza che potrebbe mandarlo in prigione per anni.

Il 44enne Navalny, un investigatore anti-corruzione che è il critico più noto di Putin, è stato arrestato il 17 gennaio al ritorno dalla Germania, dove ha trascorso cinque mesi a riprendersi dall’avvelenamento da agenti nervini che incolpa del Cremlino. Le autorità russe hanno respinto le accuse. È stato arrestato per presunta violazione delle sue condizioni sulla libertà vigilata non presentandosi per incontri con le forze dell’ordine quando si stava riprendendo in Germania.

Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a rilasciare Navalny e hanno criticato la repressione delle proteste.

“Gli Stati Uniti condannano per la seconda settimana consecutiva l’uso persistente di tattiche dure contro manifestanti pacifici e giornalisti da parte delle autorità russe”, ha detto su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Il ministero degli Esteri russo ha respinto l’appello di Blinken come “grossolana interferenza negli affari interni della Russia” e ha accusato Washington di cercare di destabilizzare la situazione nel paese sostenendo le proteste.

Domenica, secondo OVD-Info, un gruppo che monitora gli arresti politici, la polizia ha arrestato più di 4.930 persone nelle città di tutto il paese, superando circa 4.000 detenzioni durante le manifestazioni in Russia il 23 gennaio.

A Mosca, le autorità hanno introdotto misure di sicurezza senza precedenti nel centro della città, chiudendo le stazioni della metropolitana vicino al Cremlino, tagliando il traffico degli autobus e ordinando la chiusura di ristoranti e negozi.

La squadra di Navalny inizialmente aveva chiesto che la protesta di domenica si tenesse in piazza Lubjanka a Mosca, sede del quartier generale principale del Servizio di sicurezza federale, che secondo Navalny era responsabile del suo avvelenamento. Di fronte ai cordoni di polizia intorno alla piazza, la protesta si è poi spostata in altre piazze e strade centrali.

La polizia raccoglieva persone a caso e le metteva sugli autobus della polizia, ma migliaia di manifestanti hanno marciato per il centro della città per ore, gridando “Putin, dimettiti!” e “Putin, ladro!” – un riferimento a un’opulenta tenuta del Mar Nero costruita per il leader russo che è stata descritta in un video molto popolare rilasciato dal team di Navalny.

“Non ho paura, perché siamo la maggioranza”, ha detto Leonid Martynov, che ha preso parte alla protesta. “Non dobbiamo farci spaventare dai club perché la verità è dalla nostra parte”.

Ad un certo punto, una folla di manifestanti si è diretta verso la prigione di Matrosskaya Tishina dove è detenuto Navalny. Sono stati accolti da falangi di polizia antisommossa che hanno respinto la marcia e hanno inseguito i manifestanti attraverso i cortili.

I manifestanti hanno continuato a marciare intorno alla capitale russa, zigzagando attorno ai cordoni di polizia. Gli ufficiali li hanno suddivisi in gruppi più piccoli e hanno sequestrato punteggi, picchiandone alcuni con mazze e occasionalmente usando taser.

Oltre 1.500 persone sono state arrestate a Mosca, inclusa la moglie di Navalny, Yulia, che è stata rilasciata dopo diverse ore in attesa di un’udienza in tribunale lunedì con l’accusa di aver partecipato a una protesta non autorizzata. “Se restiamo in silenzio, domani verranno a cercare qualcuno di noi”, ha detto su Instagram prima di manifestare.

Amnesty International ha affermato che le autorità di Mosca hanno arrestato così tante persone che le strutture di detenzione della città hanno esaurito lo spazio. “Il Cremlino sta conducendo una guerra ai diritti umani delle persone in Russia, soffocando le richieste di libertà e cambiamento dei manifestanti”, ha detto in una dichiarazione Natalia Zviagina, capo ufficio del gruppo a Mosca.

Diverse migliaia di persone hanno marciato attraverso la seconda città più grande della Russia, San Pietroburgo, cantando “Abbasso lo zar!” e occasionali scontri sono scoppiati quando alcuni manifestanti hanno respinto la polizia che ha cercato di effettuare detenzioni. Oltre 1.100 sono stati arrestati.

Alcune delle più grandi manifestazioni si sono svolte a Novosibirsk e Krasnoyarsk nella Siberia orientale ea Ekaterinburg negli Urali.

“Non voglio che i miei nipoti vivano in un paese del genere”, ha detto il 55enne Vyacheslav Vorobyov, che si è presentato per una manifestazione a Ekaterinburg. “Voglio che vivano in un paese libero.”

Il ministro degli Esteri svedese Ann Linde, che attualmente presiede l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha condannato “l’uso eccessivo della forza da parte delle autorità e la detenzione di massa di manifestanti pacifici e giornalisti” e ha esortato la Russia “a rilasciare tutti coloro che sono stati ingiustamente detenuti, incluso Navalny. “

Nell’ambito di un impegno su più fronti da parte delle autorità per bloccare le proteste, i tribunali hanno incarcerato gli associati e gli attivisti di Navalny in tutto il paese nell’ultima settimana. Suo fratello Oleg, il massimo assistente Lyubov Sobol e altre tre persone sono stati messi agli arresti domiciliari venerdì per due mesi con l’accusa di presunta violazione delle restrizioni sul coronavirus durante le proteste dello scorso fine settimana.

I pubblici ministeri hanno anche chiesto che le piattaforme dei social media blocchino le chiamate a partecipare alle proteste.

Il ministero dell’Interno ha emesso severi avvertimenti al pubblico, dicendo che i manifestanti potrebbero essere accusati di aver preso parte a rivolte di massa, che comportano una pena detentiva fino a otto anni.

Le proteste sono state alimentate da un video di YouTube di due ore rilasciato dalla squadra di Navalny dopo il suo arresto sulla residenza sul Mar Nero presumibilmente costruita per Putin. Il video è stato visto oltre 100 milioni di volte, ispirando un flusso di battute sarcastiche su Internet durante una recessione economica.

La Russia ha assistito a una vasta corruzione durante il mandato di Putin, mentre la povertà è rimasta diffusa.

“Tutti noi ci sentiamo schiacciati finanziariamente, quindi le persone che scendono in piazza oggi si arrabbiano”, ha detto Vladimir Perminov che ha protestato a Mosca. “La rotazione del governo è necessaria”.

I manifestanti a Mosca hanno cantato “Aqua discotheque!” – un riferimento a uno dei fantasiosi servizi del residence che dispone anche di un casinò e di una sala narghilè attrezzata per guardare le pole dance

Putin dice che né lui né i suoi parenti stretti possiedono la proprietà. Sabato, il magnate dell’edilizia Arkady Rotenberg, un confidente di lunga data di Putin e il suo occasionale sparring partner di judo, ha affermato di essere il proprietario della proprietà.

Navalny è entrato in coma il 20 agosto durante un volo dalla Siberia a Mosca e il pilota ha dirottato l’aereo in modo che potesse essere curato nella città di Omsk. Due giorni dopo è stato trasferito in un ospedale di Berlino. Laboratori in Germania, Francia e Svezia e test condotti dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche hanno stabilito che era stato esposto all’agente nervino Novichok.

Le autorità russe si sono rifiutate di aprire un’indagine penale a tutti gli effetti, sostenendo la mancanza di prove che sia stato avvelenato.

Navalny è stato arrestato immediatamente al suo ritorno in Russia all’inizio di questo mese e incarcerato per 30 giorni su richiesta del servizio carcerario russo, che ha affermato di aver violato la sospensione della pena da una condanna per riciclaggio di denaro del 2014 che ha respinto come vendetta politica. .

Giovedì, un tribunale di Mosca ha respinto l’appello di Navalny per essere rilasciato, e un’altra udienza martedì potrebbe trasformare la sua condanna sospesa di 3 anni e mezzo in una che deve scontare in prigione. La squadra di Navalny ha chiesto un’altra protesta fuori dall’edificio del tribunale.