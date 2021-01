Gli ex comandanti delle FARC accusati di crimini di guerra

La notizia più importante che la Giurisdizione Speciale per la Pace (PEC) ha emesso nei suoi tre anni di attività è stata, fino ad ora, il resoconto dei fatti e della condotta nei confronti di otto ex membri del Segretariato delle FARC, accusati di aver commesso il crimine di presa di ostaggi e crimini contro l’umanità quali grave privazione della libertà, tortura e sparizione forzata.

Sebbene non ci sia ancora una sentenza definitiva che definisca il corso giudiziario degli ex comandanti, la verità è che vittime e politici hanno chiesto a Pablo Catatumbo e Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), due degli otto membri accusati della Segreteria, di dimettersi dai loro posti in Senato.

Colombia2020 ha consultato diversi esperti di giustizia di transizione e fonti all’interno del PEC, che hanno assicurato che, per ora, entrambi i seggi al Senato e la posizione di Rodrigo Londoño (Timochenko) come presidente del Partito dei Comuni, sono blindati, poiché questo non è certo l’inizio di un processo giudiziario. C’è ancora molta strada da fare per determinare quali saranno le sanzioni o le pene che gli ex comandanti delle FARC dovranno pagare per i crimini commessi durante la guerra.

In altre parole, come ogni funzionario pubblico con indagini in corso, possono continuare nelle loro posizioni purché non sia definita una sentenza.

Tuttavia, il caso degli ex combattenti delle FARC con il PEC è diverso da quello che sappiamo nella giustizia ordinaria, perché oltre ad essere basato sulla Costituzione politica, si basa sull’Accordo di pace firmato a L’Avana (Cuba) nel 2016 Juan Carlos Henao, ex negoziatore dell’Accordo e attuale rettore dell’Università Externado, spiega che “l’essenza dell’accordo era che, appunto, le FARC avrebbero scambiato armi con la politica, quindi per ora non possono essere escluse da questo esercizio politico al Congresso o dal Partito”.

Fonti all’interno del PEC hanno spiegato che per prendere questa decisione, in questo momento, sarebbe necessario modificare l’Accordo di pace e apportare riforme alla Costituzione, uno scenario senza possibilità, tenendo conto che questo gruppo di ex comandanti delle FARC non è ricaduto e ha rispettato l’accordo dell’Avana.

“Per squalificarli politicamente in questo momento, non solo dovrebbero cambiare la Costituzione politica, ma anche cambiare l’Atto legislativo 01 (che è il documento che ha incorporato l’accordo di pace nella Costituzione), la legge statutaria del PEC, convincere la Costituzione Court che aveva torto e, incidentalmente, dire al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non hanno ragione nel sostenere il processo di pace”, ha detto l’ex negoziatore Henao.

Da notare che uno dei punti fondamentali dell’Accordo di Pace è stato quello della Partecipazione Politica, che prevede che la costituzione di un partito politico debba essere garantita agli ex combattenti (attuale Partido Comunes) e che, durante due periodi elettorali (2018 – 2026), gli ex guerriglieri hanno diritto a cinque seggi al Senato e altri cinque alla Camera dei Rappresentanti. Con la promessa di avere garanzie politiche, deposero le armi.

“Non possiamo effettuare alcuna trasformazione perché i sedili erano il prodotto dell’Accordo Finale. Anche se hanno commesso crimini contro l’umanità, all’Avana è stato convenuto al punto due e tre che avrebbero avuto l’opportunità di partecipare alla politica. Ciò cambierebbe solo se decidessero di votare il prossimo mandato. Ma dal PEC non si può fare nulla “, ha detto un funzionario della giurisdizione, che ha chiesto di non pubblicare il suo nome.

Tuttavia, è importante chiarire che l’ex Farc può perdere i suoi benefici politici in seguito al Congresso. Yesid Reyes, avvocato e un altro degli ex negoziatori dell’Accordo di Pace, ha assicurato che “teoricamente ci sono possibilità che perderanno il seggio ad un certo punto, ma per ora il processo è a metà, sono solo in fase di accusa e sarà solo quando verrà emessa una sentenza che la questione potrà essere discussa ”.

Come in ogni processo giudiziario, le sentenze sono le determinazioni finali che definiscono il futuro della persona indagata. E questa non è l’eccezione. Sarà solo quando il PEC emetterà una sentenza sull’ex segretariato delle FARC che il suo futuro politico potrà essere modificato.

“È importante ricordare che l’accordo di pace finale prevede che fino a quando non ci saranno sanzioni, i partiti che compaiono nelle FARC possono partecipare alla politica e occupare posizioni di elezione popolare”, ha chiarito un’altra fonte del PEC.

Ma qui dobbiamo fare un’altra precisazione. A differenza dei processi nell’ufficio del procuratore, nel PEC coloro che si dichiarano responsabili di aver commesso gravi crimini contro l’umanità, come il rapimento in questo caso, e forniscono piena verità, non riceveranno necessariamente pene detentive. Ad esempio, se Carlos Antonio Lozada, attuale senatore della Repubblica, riconosce fin dall’inizio la sua responsabilità nei casi di sequestro di persona e altri crimini per i quali il PEC lo ha accusato, e si impegna a dire la verità (provata) alle vittime e al Paese , può ricevere la propria sanzione, il che non significa impunità.

A questo punto dobbiamo fermarci e spiegare quali sono le sanzioni da parte della Giurisdizione Speciale per la Pace. Ce ne sono tre: quelli propri, quelli alternativi e quelli ordinari, e verranno applicati agli ex combattenti delle FARC, ai membri della Forza Pubblica e ai terzi civili che hanno aderito al PEC.

Le proprie sanzioni: coloro che riconoscono la propria responsabilità per i crimini che il PEC “imputa” loro, contribuiscono alla verità alle vittime del conflitto armato e si impegnano a ripararle, riceveranno altre “punizioni” oltre al carcere ma che sono anche privati ​​della libertà. Questi possono essere dal lavoro sul campo, con le comunità, dalla costruzione di scuole alle conferenze delle cattedre per la pace e qualsiasi forma di riparazione stabilita dalle vittime. Inoltre, queste sanzioni dovranno essere rispettate nei territori in cui lo richiedono.

Il tempo necessario per questa sanzione sarà compreso tra 5 e 8 anni. Ci saranno casi da 2 a 5 anni per coloro che non hanno avuto una partecipazione determinante agli eventi.

Le persone che applicano le proprie sanzioni saranno sempre sorvegliate. Per questo, l’accordo di pace ha creato un meccanismo di monitoraggio e verifica, che sarà a carico delle Nazioni Unite. Nel caso di soggetti terzi e Forza Pubblica, il ruolo sarà assunto dal Governo.

Sanzioni alternative: coloro che rifiutano di accettare la propria responsabilità per i crimini indagati dal PEC, ma prima di arrivare alla fase del contraddittorio, si pentono e decidono di riconoscere i loro crimini e fornire la verità, avranno una sanzione alternativa di 5-8 anni. Questo sarà in prigione.

Sanzioni ordinarie: coloro che non riconoscono la propria responsabilità per i crimini per i quali sono accusati saranno deferiti all’Unità investigativa e accusa (UIA), che è come l’ufficio del procuratore del PEC. Quindi si terranno le udienze del processo in contraddittorio, in cui dovranno fornire prove per dimostrare la loro innocenza. Se il PEC li riterrà colpevoli, riceveranno condanne da 15 a 20 anni, che dovranno essere pagate in carcere.

Quindi la perdita del seggio degli attuali membri del Congresso, Pablo Catatumbo e Carlos Antonio Lozada, dipenderà dal tipo di sanzione che riceveranno. L’articolo 31 della legge statutaria del PEC indica che le sanzioni alternative e ordinarie, che includono le pene detentive, sono incompatibili con l’esecuzione delle cariche elette dal popolo.

Nel caso delle proprie sanzioni, i magistrati del PEC continuano a valutare come renderanno compatibili i limiti alla mobilità con il lavoro degli ex guerriglieri al Congresso, se faranno la loro parte. In effetti, un’alternativa è emersa alla fine di agosto quando il Distretto e il Governo Nazionale hanno lanciato i Piani di Sviluppo con un Approccio Territoriale (PDET) a Bogotà e Soacha. Attraverso il consigliere Emilio Archila, il Governo ha insistito affinché gli ex combattenti pagassero le loro pene nei luoghi dove c’erano più violenze e si facesse il PDET. Potrebbe essere nella capitale, ma finora il PEC non si è pronunciato in merito.