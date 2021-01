Fatah e Hamas aprono la strada alla coalizione palestinese

I leader di Fatah e Hamas sembrano avvicinarsi alla creazione di una lista unificata che sarà la base di un governo di coalizione palestinese, rivela un progetto di accordo tra le fazioni rivali.

L’accordo è un fattore chiave nella decisione di tenere le elezioni – le prime per la Palestina in 15 anni – il 22 maggio. I dettagli dell’accordo sono stati discussi nelle riunioni di Istanbul e del Cairo, e sono diventati la base di uno scambio di lettere tra il leader di Hamas Ismael Haniyeh e il presidente palestinese Mahmoud Abbas.

I compromessi sembrano essere stati fatti da entrambe le parti, ma in particolare da Hamas, che accetta che “l’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) è l’unico, legittimo rappresentante del popolo palestinese, ed è responsabile di tutte le questioni politiche esterne e dei negoziati, nonché tutte le questioni relative alla guerra e alla pace.”

Tuttavia, Fatah, che ha controllato efficacemente l’OLP per decenni, riconosce che l’organizzazione richiede riforme e rafforzamento in modo da poter rappresentare meglio tutti i gruppi palestinesi e affinché le sue decisioni siano obbligatorie.

Accettando di far parte dell’OLP e sotto il suo ombrello politico, Hamas può evitare i problemi che ha dovuto affrontare nel 2006 quando ha rifiutato di riconoscere Israele. L’OLP ha scambiato lettere di riconoscimento con Israele nel 1993.

Hamas e Fatah hanno anche concordato di condividere i voti in eccesso nelle elezioni per un governo di unità nazionale che gestirà gli affari a Gaza e in Cisgiordania e avrà il controllo totale su tutte le aree palestinesi.

Entrambe le parti hanno convenuto che il nuovo governo “lavorerà per unificare leggi e istituzioni e avrà il controllo della sicurezza su tutte le aree”.

Un governo di coalizione sembra dare al popolo di Gaza la possibilità di esercitare la libertà di movimento e beneficiare dei lavori di ricostruzione nell’enclave.

Secondo l’accordo, uno degli obiettivi principali di un governo di coalizione che cerca di rilanciare l’economia malconcia di Gaza sarà un cessate il fuoco a lungo termine con Israele per preparare le basi per una vasta ricostruzione. L’accordo prevede anche il ripristino permanente dell’aeroporto di Gaza e di tutti i valichi, oltre alla creazione di un corridoio di sicurezza tra Gaza e la Cisgiordania.

Anche Hamas e Fatah sembrano concordare sulla necessità di un cambiamento nel ruolo del presidente palestinese, con la richiesta di una revisione della struttura politica della Palestina, “in particolare i ruoli del presidente, del governo e del consiglio legislativo”.

“È una struttura presidenziale o parlamentare”, ha detto l’accordo. “L’ibrido è fonte di conflitto.” I cambiamenti dovrebbero avvenire prima delle elezioni presidenziali previste per il 31 luglio, aggiunge.

Le due fazioni hanno anche convenuto che “le campagne elettorali devono essere civili, rispettose ed evitare abusi e diffamazioni da tutte le parti”.

Secondo l’accordo, i risultati delle elezioni “saranno riconosciuti indipendentemente da cosa siano”.