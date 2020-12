Andrés Felipe Guevara Henao: ucciso da un sicario

L’omicidio del giornalista Andrés Felipe Guevara Henao non può rimanere impunito. È stato colpito cinque volte da un sicario a Cali (Colombia), mentre faceva un lavoro di cronaca. Aveva lavorato per diversi anni per Q’hubo Cali, che condivide una casa editrice con El País.

Nessuna ipotesi può essere esclusa dall’inchiesta e, come ha affermato la Foundation for Press Freedom (Flip), dovrebbe essere guardata con particolare attenzione se si trattasse di un omicidio motivato dal suo lavoro di giornalista. In Colombia intimidiscono i giornalisti con minacce e casi come questo, se lasciati impuniti, mandano il terribile messaggio che la libertà di espressione e di stampa può essere messa a tacere a proprie spese.

Ci siamo uniti al dolore della famiglia Guevara, che si era distinta come giornalista giudiziario. Esprimiamo anche la nostra solidarietà ai nostri colleghi di Q’hubo Cali e El País. Sottoscriviamo quanto ha detto María Elvira Domínguez Lloreda, direttrice e manager di El País: “L’omicidio di Andrés Felipe è un altro esempio dell’altra pandemia di cui soffre Cali, quella della violenza, che ha già pianto quest’anno le famiglie di più di mille vittime di casi di omicidio. È anche un riflesso delle molteplici minacce che oggi minacciano i giornalisti colombiani nell’esercizio del loro lavoro e che rappresentano un enorme rischio per la democrazia stessa. La famiglia giornalistica di Q’hubo e El País ricorderà sempre Andrés Felipe come quel reporter coraggioso, appassionato e responsabile che è pienamente impegnato nei valori più alti del giornalismo”.

Inizialmente, c’erano versioni delle autorità che escludevano il legame tra il lavoro di Guevara come giornalista e il suo omicidio. Tuttavia, come scriveva Santiago Cruz Hoyos in El País, “è l’ipotesi più probabile. Faceva parte dell’area giudiziaria di Q’hubo e ha denunciato diversi criminali”. Inoltre, c’è un recente precedente: un giornalista di Noticias Caracol ha dovuto lasciare Cali poche settimane fa a causa delle pressioni contro il suo lavoro.

Ogni volta che un giornalista viene ucciso o minacciato, la perdita è enorme. Monitorare i potenti e i criminali, perseguire la verità e raccontare ciò che sta accadendo è stata storicamente un’occupazione ad alto rischio. Ciò, sommato alle difficoltà economiche, ha ridotto il giornalismo investigativo, di più nelle regioni. Una tragedia come quella di Guevara scoraggia chi vuole seguire le sue orme, chi crede che la trasparenza sia necessaria per una democrazia solida. Ecco perché il rifiuto deve essere forte.

Il sindaco di Cali, Jorge Iván Ospina, ha dichiarato di non escludere ipotesi e che “per consolidare questa indagine, l’Ufficio del nostro sindaco aumenta la ricompensa a 50 milioni di dollari”. Ha anche detto che l’ufficio del procuratore e il comandante della polizia di Cali hanno nominato una squadra di alto profilo. Così dovrebbe essere. L’importante è che abbiamo le risposte. Perché la storia della Colombia è ricca di casi “importantissimi” che dimostrano l’inefficienza delle autorità. Se ciò continua ad accadere, il silenzio e i suoi complici continueranno a trionfare.