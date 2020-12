Incontro con Francesco Colucci, Co-Founder di Art & Luxury Investment Fund

La strategia di gestione è quindi l’elemento differenziante del fondo?

Si, potremmo dire che abbiamo creato uno strumento che modifica le logiche di gestione standard che vedono concentrare gli investimenti in opere di singoli artisti. Potremmo assimilarci ad un fondo di private equity, che acquista quote di player affermati nel mercato dell’arte. Il nostro primo passo è stato investire nel Dalì Universe una società specializzata sul grande artista Salvador Dalì, che gestisce una delle collezioni private più importanti al mondo. Dalì Universe detiene asset di valore storico che comprendono, oltre alle opere del poliedrico artista, una fonderia a Mendrisio e tre musei di proprietà in Europa: a Praga, a Parigi, a Bruges e una mostra permanente a Matera, con collezioni composte da artisti molto importanti oltre a Dalì, come ad esempio Picasso. Oltre a ciò il Dalì Universe ha al suo interno asset intangibili come 29 copyright che consentono di riprodurre le opere del grande Maestro realizzando opere autentiche e potendo sfruttare i diritti d’immagine delle stesse. Un progetto che si sviluppa attraverso leve diverse con l’obiettivo di creare valore. Le leve sono davvero tante e il primo passo per lo sviluppo della nostra strategia è già evidente grazie, ad esempio, alla realizzazione di una linea di gioielli ispirati alle opere del Maestro che aggiunge presupposti industriali al progetto. Inoltre possiamo avvalerci di un team di grandi professionisti per la gestione delle esposizioni, degli eventi e di tutte le attività di promozione che consentono la crescita del valore degli asset artistici.

Un fondo caratterizzato da asset classificabili come beni rifugio, è corretto?