Libertà di stampa: nel mondo più di 300 giornalisti sono stati arrestati

Cinque giornalisti rischiano condanne a morte dal 1 dicembre, uno dei quali è il giornalista iraniano Ruhollah Zam che è stato giustiziato il 12 dicembre. Gli altri quattro sono sotto la custodia dei ribelli Houthi nello Yemen. RSF ha contato 54 operatori dei media che sono stati rapiti in Siria, Iraq e Yemen; alcuni di loro non si sentono da anni.

Altri quattro giornalisti sono scomparsi in circostanze inspiegabili durante il 2020: uno in Iraq, uno nella Repubblica Democratica del Congo, uno in Mozambico e uno in Perù.

L’ONG ha iniziato a pubblicare il suo rapporto annuale nel 1995. Comprende casi di giornalisti e altri professionisti che lavorano nel campo del giornalismo. I compilatori includono i dati solo se possono essere accuratamente confermati, il che a volte porta alcuni paesi, come la Turchia, a mostrare numeri inferiori rispetto a quelli riportati altrove.