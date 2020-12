Elkann. Fermato a settembre con 4 gr di droga. E dire che spesso è in tv come opinionista

Elkann. Il rivoluzionario della famiglia Agnelli ci ricasca. Secondo quanto pubblicato dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato fermato a settembre con 4 gr di droga. Poca roba rispetto alle sue abitudini. Tanto che il pm ha chiesto l’archiviazione, convinta che si trattasse di quantità per uso personale.

Il maledetto Lapo, con un’infanzia tormentata ed una vita adulta piena di rocambolesche avventure ha al suo attivo anche un libro, “W l’Italia insieme a Lapo”, che ha diligentemente promosso su giornali e tv. Cosa, per altro, non nuova per il rampollo degli Agnelli, che spesso è ospite in trasmissioni anche serie come opinionista politico. Ma in che paese viviamo?!

Certo è che una persona che fa uso di droga non vada ghettizzata o additata come poco intuitiva o intelligente, ma a tutto c’è un limite. Un uomo che arriva a fingere il proprio rapimento per ricavare 10.000 euro dalla famiglia non dà esattamente idea di rettitudine, tanto meno garanzia di arguzia analitica. E allora, con tutti i personaggi accreditati che popolano l’Italia, perché invitare a parlare anche di politica una persona così poco equilibrata?

Colpiscono le parole pronunciate dal Lapo nazionale dopo il penultimo incidente avuto nel dicembre 2019 a Tel Aviv. Si schianta con una fuoriserie e finisce al pronto soccorso con fratture ovunque. Dal letto di quello sperduto ospedale israeliano annuncia la volontà di cambiare la sua vita, con una sorta di redenzione.

“Voglio ringraziare Dio – dice – di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene: questo è il mio nuovo motto di vita”. A giudicare dalla sua vita fino ad ora, francamente qualche dubbio sorge. E infatti a settembre ci è ricascato, almeno sembra. D’altra parte il lupo perde il pel, ma…