Nazioni Unite: “In Bielorussia la situazione è peggiorata”

Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite ha lamentato il deterioramento della situazione in Bielorussia e ha affermato che le denunce di pestaggi dei manifestanti da parte delle forze di sicurezza possono in alcuni casi equivalere a torture.

Michelle Bachelet, l’alto commissario per i diritti umani, ha dichiarato al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che non c’è stato alcun miglioramento dal dibattito di settembre sulla Bielorussia e “le ultime settimane hanno visto un continuo deterioramento, in particolare per quanto riguarda il diritto di riunione pacifica”.

La Bielorussia ha visto proteste di massa innescate dall’elezione del presidente Alexander Lukashenko per un sesto mandato in un’elezione del 9 agosto che secondo l’opposizione era crivellata di frodi.

La polizia ha represso duramente le manifestazioni in gran parte pacifiche, utilizzando granate assordanti, gas lacrimogeni e manganelli per disperdere i manifestanti. Migliaia di persone sono state arrestate e molte di loro duramente picchiate dall’inizio delle proteste, affermano i difensori dei diritti umani.

Le manifestazioni sono continuate nonostante la dura risposta della polizia. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno introdotto sanzioni contro i funzionari bielorussi accusati di coinvolgimento in brogli elettorali e repressione post-elettorale.

“Le sanzioni inflitte ai manifestanti sembrano essere sempre più severe”, ha detto Bachelet. Ha sottolineato “l’uso della forza non necessaria o sproporzionata” utilizzata dalla polizia per “disperdere sistematicamente e, nella maggior parte dei casi, violentemente” folle di protesta “in modo pacifiche”.

Ci sono “molteplici e credibili segnalazioni di persone picchiate da membri delle forze di sicurezza durante e dopo il loro trasporto alle stazioni di polizia o ai centri di detenzione”, ha detto Bachelet. “Se confermati, tali incidenti costituirebbero maltrattamenti e, in alcuni casi, potrebbero equivalere a tortura”.

Ha detto di essere “allarmata dalle numerose accuse di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti in custodia”, dalle molestie e dagli arresti di molti giornalisti e difensori dei diritti umani e dalle azioni disciplinari contro insegnanti e studenti.

L’ambasciatore bielorusso presso le Nazioni Unite a Ginevra, Yury Ambrazevich, ha affermato che “non tutte le proteste sono state pacifiche e in risposta le forze dell’ordine hanno usato la forza, detenzioni e mezzi speciali”. Ha affermato che la polizia usa la forza più frequentemente nell’Europa occidentale e ha accusato Polonia, Lituania e Ucraina di utilizzare la situazione in Bielorussia per “riempirsi le tasche”.

Ambrazevich ha affermato che le proteste antigovernative che chiedono le dimissioni di Lukashenko stanno diminuendo.

“Quelli che oggi protestano nelle strade sono individui che rifiutano le opportunità che sono state create per un dialogo diretto con il governo”, ha detto.

I leader dell’opposizione in Bielorussia hanno cercato discussioni con il governo su un trasferimento di potere o una nuova elezione, che Lukashenko ha respinto.