Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne

L’associazione Vittime Riunite d’Italia raddoppia l’impegnò per il prossimo 25 Novembre “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” presentando con orgoglio un video che lancia un importante campagna nazionale contro la violenza sulle donne a tutela e sostegno delle Vittime. Un iniziativa che durerà un intero anno, con un tour per tutta l’Italia (Covid permettendo) e terminerà il 25 Novembre 2021 con un grande iniziativa fotografica.

Il video realizzato da garage61 con direzione creativa di Loris Meloni e la regia di Matteo Macchiavello vede la Partecipazione dell’attrice, doppiatrice e comica Claudia Penoni.

È stato lanciato sui canali social lunedì 23 Novembre e verrà presentato il 25 Novembre durante la prima “Maratona Social” in collaborazione dell’associazione “Source Of Emotions” del regista e attore James La Motta. Un iniziativa mai realizzata, che vuole amplificare al massimo un urlo simbolico (BASTA) di tante persone contro la violenza sulle donne.

Un urlo che già avevamo realizzato Domenica 18 Febbraio 2019 a Fano per la prima sfilata del Carnevale di Fano, il più antico d’Italia. La sfilata è stata aperta da un momento di riflessione, alla presenza di Istituzioni locali, i sindaci del territorio, il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora e diversi familiari di Vittime che accompagnati dal Presidente dell’associazione Vittime Riunite d’Italia Angeli Bertoglio, hanno inaugurato la sfilata con uno striscione raffigurante i volti di donne Vittime di violenza, con la parola Basta, scritta a caratteri cubitali. Messaggio ribadito dal Flash Mob, il più grande mai realizzato in Italia, che ha coinvolto tutto il corteo della sfilata e le persone lungo tutto il percorso, circa 15mila persone che hanno urlato per 3 volte BASTA!!!

Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 24:00 sulle pagine social di “Associazione Vittime Riunite d’Italia” “Source Of Emotions” ma anche su molte altre pagine, saranno presenti più di 60 ospiti e amici che porteranno il loro messaggio contro la violenza sulle donne. Tra i tanti amici, hanno già confermato la loro presenza:

Claudia Penoni (attrice, doppiatrice)

Manuela Marchetti (Criminologa e Sociologa)

Chiara Pavone (Attrice)

Filomena Tiritiello (Assessore pari opportunità Comune di Mondolfo Marotta)

Salvatore Mazzella (Cantante)

Federica Galloni (Pres. CPO Comune di Pavullo)

Mariacarla Casillo (Attrice)

Mario Fucili (Cantante e leader dei 78Bit)

Orietta Gaiulli (Sindaco di Peschiera del Garda)

Emanuela Giordano (Attrice)

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano)

Gaia Galano (Cantante)

Margherita Mencoboni (Consigliere Provinciale Pesaro e Urbino e già vice presidente CPO Regione Marche)

Claudia Federica Putrella (Attrice)

Monica Brandiferri (Consigliera di Parità provincia di Teramo)

Icaro Roberto Rossiello (Cantante)

Anna Capponi (Vittima)

Miriam Landi (influencer)

Alessandra De Febis (Avvocato e Resp. politiche dei minori e infanzia AVRI)

Simona Mangiante (Attrice)

Carlo Corradi (Avvocato AVRI)

Raffaella Vitiello (Architetto e Scultrice)

Tamara Collu (Psicologa e psicoterapeuta)

Mondrone Cesare (Scultore)

Tiziana Stefanelli (Cantante)

Marika Diminutto (Consigliere comunale di Cervignano del Friuli e Resp. Rapporti con gli enti locali AVRI)

Marco Valerio Verni (Legale della famiglia Mastropietro e Zio di Pamela)

Maria Antonietta Cossu (Consigliere Comunale di Olbia)

Martina Sperduti (Resp. Dipartimento pari opportunità e disabilità Forza Italia Lazio)

Silvana Di Liberto (Cantante)

Lorenzo Giannalavigna (Presidente 9 Municipalità del Comune di Napoli)

Maurizio Gasparri (Senatore della Repubblica)

Francesca Cenci (Psicologa e opinionista Tv)

Rosario Rannisi (Cantante, concorrente del GF e vincitore de “La Fattoria”)

Romina Scaloni (Testimonianza)

On. Walter Rizzetto (Primo firmatario del disegno di legge per l’istituzione del Garante nazionale delle Vittime alla Camera dei Deputati)

Sen. Isabella Rauti (Resp. Naz. Dipartimento Pari Opportunità FdI e componente commissione parlamentare sul femminicidio)

Ronsangela Cataldi (Sorella di Filomena Cataldi)

Maria Flora Giammarioli (Pres. Carnevalesca Fano)

Maria Attianese (Giornalista)

Francesco De Noia (Direttore L’infomazione.info)

Chiara Borasca (Componente CPO di Casaleone VR)

Laura Iannone (AVRI Marche e già componente della CPO di pse)

Gigliola Bono (Mamma di Monia Del Pero)

Claudia Campagnola (Attrice)

Rossella Erra (Opinionista Ballando con le Stelle)

Paola Metalla (Presidente dell’associazione Orsa Minore onlus – Centro anti violenza “La metà di niente” di Lodi)

Massimiliano Passerini (Giurista e criminologo, esperto di reati informatici)

Carla De Conti (Testimonianza)

Emanuela Lupo (psicologa e psicoterapeuta)

Luigi Bonaventura (rappresentante dell’Associazione Sostenitori dei Collaboratori e Testimoni di Giustizia)

Federica Mondani (Avvocato e rappresentante dell’associazione “Hands Off Women – HOW Onlus”

Sen. Lucia Borgonzoni (Già Vice Ministro alla cultura)

Danielle Conjarts (Mamma di Chiara Insidioso)

Jacopo Marzetti (Avvocato e Garante dell’infanzia e adolescenza della regione Lazio)

Ilaria Parisi (Capitano del Sassuolo calcio femminile e giocatrice della nazionale italiana)