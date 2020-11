Il neo presidente Biden: “Il Congresso approvi gli aiuti Covid adesso”

Il presidente Joe Biden chiede al Congresso di emanare miliardi di dollari in assistenza COVID-19 di emergenza prima della fine dell’anno, secondo un assistente senior che venerdì ha avvertito che “non c’è più spazio per il ritardo.”

L’aiutante alla transizione di Biden, Jen Psaki ha pronunciato le osservazioni prima del primo incontro di persona di Biden dalla vittoria delle elezioni con la presidente della Camera Nancy Pelosi e il leader democratico del Senato Chuck Schumer. Il presidente democratico entrante ospiterà i migliori democratici alla Camera e al Senato nella sua sede di transizione improvvisata in un teatro del centro di Wilmington, Delaware.

Pelosi ha dichiarato in conferenza stampa venerdì che lei e Schumer avrebbero parlato con Biden “dell’urgenza di schiacciare il virus”, compresa la sessione zoppa del Congresso, la legislazione sul finanziamento del governo e il soccorso COVID.

Ma le prospettive per nuovi aiuti contro i virus quest’anno rimangono incerte. Pelosi ha detto che i colloqui con il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell e la leadership del GOP non hanno prodotto alcun consenso su un nuovo pacchetto di aiuti contro il virus.

“Non è successo, ma si spera che succeda”, ha detto.

Più tardi, McConnell ha proposto al Congresso di spostare 455 miliardi di dollari fondi di prestito non spesi alle piccole imprese verso un nuovo pacchetto di aiuti COVID-19. La sua offerta è arrivata dopo un incontro con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il capo del personale della Casa Bianca Mark Meadows.

Il nuovo team di governo di Biden sta affrontando un’intensa pressione per approvare un altro disegno di legge COVID-19, escogitare un piano chiaro per distribuire milioni di dosi di un potenziale vaccino, e Biden è a pochi giorni dalla presentazione della prima delle sue scelte di governo, che sono soggetto a conferma del Senato.

Psaki ha detto che Biden, Pelosi e Schumer stanno già lavorando “di pari passo” per spingere per un disegno di legge contro la pandemia prima che il Congresso si aggiorni per l’anno, un periodo noto come una sessione zoppa.

“Sono d’accordo sul fatto che ci sia bisogno di assistenza di emergenza e aiuto durante la sessione di zoppa per aiutare le famiglie, per aiutare le piccole imprese”, ha detto Psaki. “Non c’è più spazio per i ritardi e dobbiamo andare avanti il ​​più rapidamente possibile.”

Il presidente eletto ha anche promesso di lavorare a stretto contatto con i repubblicani al Congresso per eseguire il suo programma di governo, ma finora ha concentrato il suo intervento al Congresso sui suoi principali alleati democratici.

L’incontro arriva due giorni dopo che i Democratici alla Camera hanno nominato Pelosi come oratore che li guida di nuovo l’anno prossimo quando Biden diventa presidente, anche se sembrava suggerire che questi sarebbero stati i suoi ultimi due anni nel ruoli di leadership. La Democratica californiana, la prima donna a parlare, ha già scontato sei anni di lavoro, ma i due successivi sembrano i più duri.

Donald Trump continua a bloccare una transizione graduale del potere al prossimo presidente, rifiutandosi di consentire alla sua amministrazione di collaborare con il team di transizione di Biden. In particolare, l’amministrazione Trump sta negando a Biden l’accesso a briefing dettagliati sulla sicurezza nazionale e sulla pianificazione delle pandemie che i leader di entrambe le parti affermano essere importanti per preparare Biden a governare immediatamente dopo la sua inaugurazione il 20 gennaio.

Cercando di aggirare del tutto l’amministrazione Trump, Biden giovedì ha incontrato virtualmente una raccolta di importanti governatori repubblicani e democratici.

“Sfortunatamente, la mia amministrazione non è stata in grado di ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno”, ha detto Biden al gruppo dirigente della National Governors Association mentre si impegnava a elevarsi al di sopra della politica in un fronte unificato contro il virus. “C’è un vero desiderio di una vera partnership tra gli stati e il governo federale”.

Il segretario per la salute e i servizi umani dell’amministrazione Trump, Alex Azar, ha dichiarato a “CBS This Morning” che l’accusa di Biden secondo cui i ritardi nella transizione costerebbero vite agli americani è “assolutamente errata”.

“Ogni aspetto di ciò che facciamo è completamente trasparente, nessun dato o conoscenza segreta”, ha detto Azar.

Trump, nel frattempo, sta intensificando i suoi sfacciati tentativi di seminare dubbi sui risultati delle elezioni. La campagna senza precedenti del presidente uscente per diffondere disinformazione ora include pressioni sui funzionari del Michigan per bloccare la certificazione dei risultati delle elezioni del loro stato.

Biden ha vinto nel Michigan con oltre 150.000 voti, un margine 15 volte maggiore di quello di Trump quando ha vinto nello stato quattro anni fa.

Gli esperti di legge elettorale vedono la spinta di Trump come l’ultimo, morente sussulto della sua campagna e affermano che Biden entrerà sicuramente nello Studio Ovale a gennaio. Ma c’è grande preoccupazione che lo sforzo di Trump stia danneggiando realmente la fede pubblica nell’integrità delle elezioni statunitensi.