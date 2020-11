Il Populismo è il più grande nemico della Democrazia

In una democrazia, attraverso elezioni libere e trasparenti, un candidato vince le elezioni e il perdente lo riconosce. A meno che non ci siano serie prove di illeciti. Negli Stati Uniti, la riluttanza di Donald Trump a riconoscere la sua sconfitta elettorale, di fronte a truffe inesistenti, e ad accettare subito che il presidente eletto è Joe Biden, provoca un danno non necessario all’istituzione. Il suo atteggiamento autoritario e populista dovrebbe servire da lezione su ciò che la condotta di un democratico non potrà mai essere. Trump finirà sicuramente per riconoscere l’ovvio e accettare che Biden è il suo legittimo successore, non ha alternative. Ma il danno è già stato fatto e il precedente è preoccupante.

Tutto mostra che non c’è una sola prova della frode che Trump aveva annunciato da prima delle elezioni. La notte stessa delle elezioni, senza prove a portata di mano, ha lanciato incautamente la sua denuncia. Poiché il controllo è proseguito in diversi stati chiave, ha chiesto e in alcuni casi ha citato in giudizio la sospensione del conteggio. Dato che c’erano più di cento milioni di voti avanzati, molti dei quali per posta e da democratici che avevano paura di farlo di persona a causa del COVID-19, il candidato repubblicano ha cercato di lasciare la questione nel limbo per la risoluzione della Corte Suprema. La mossa non ha funzionato.

Prima che il concorso fosse definito in Pennsylvania, due importanti gruppi di osservatori internazionali hanno escluso la frode. L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha affermato che il voto è stato “offuscato dall’incertezza giuridica e da tentativi senza precedenti di minare la fiducia del pubblico”, affermando che questi tipi di reclami senza prove “danneggiano la fiducia nelle istituzioni democratiche”.

D’altra parte, la missione di osservazione dell’OAS, guidata dal suo segretario generale, Luis Almagro, ha dichiarato di non aver “osservato direttamente alcuna grave irregolarità” e ha chiesto ai candidati di evitare “speculazioni dannose”, chiedendo che “i candidati agiscano in modo responsabile presentare e argomentare legittime pretese dinanzi ai tribunali e non speculazioni infondate sui media”.

Donald Trump combina diversi elementi, all’interno della sua complessa personalità, che spiegano cosa succede. Da suo padre ha imparato che ci sono solo vincitori o vinti, e perdere non è mai un’opzione. Nella sua vita di uomo d’affari, ha usato la figura della causa in più di 4.000 occasioni per intimidire o cercare colpi di scena legali e svolte a suo favore.

Sa bene che la migliore difesa è l’attacco e il bullismo, cosa che ha fatto durante quattro anni di governo. La sua strategia ha avuto così tanto successo che si stima che il 70% degli oltre 70 milioni di persone che hanno votato per lui credano nella teoria della frode, nonostante non ci siano prove di ciò. Questo è l’effetto più pernicioso del populismo: ripetere una bugia ripetutamente finché non viene accettata come vera dai suoi fanatici seguaci.

Tutto indica che Donald Tump finirà per riconoscere il risultato elettorale, viste le prove contrarie alle sue teorie del complotto. Con questo si prepara a essere nuovamente candidato nel 2024, posizionandosi nel corso dei prossimi quattro anni, tramite Twitter, come principale avversario di Joe Biden.

Lo ha espresso con grande chiarezza l’analista Nicholas D. Kristof, nel suo articolo “Quando un presidente sabota il proprio Paese, quando ha affermato che, contrariamente a tutte le aspettative, “la più grande ingerenza nelle elezioni statunitensi non è arrivata dalla Russia o dalla Cina, ma dallo stesso inquilino della Casa Bianca, che ha seminato confusione e diffidenza nel sistema. Una lezione da non dimenticare.