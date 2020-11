Prosegue il conteggio dei voti, Biden: “Pazienza”. Trump: “Azioni legali”

I funzionari elettorali nei campi di battaglia chiave sono andati avanti con il conteggio dei voti presidenziali mentre il democratico Joe Biden ha esortato alla pazienza e il presidente Donald Trump ha perseguito opzioni legali, insistendo sul fatto che l’elaborazione delle schede dovrebbe essere interrotta.

Il presidente ha trascorso giovedì alla Casa Bianca, lavorando ai telefoni e intensificando gli sforzi per seminare dubbi sull’esito della gara. In una serie di tweet, ha spinto accuse infondate di cattiva condotta elettorale e ha affermato che il conteggio dei voti in corso delle schede presentate prima e il giorno delle elezioni dovrebbe cessare. Trump ha proseguito con una dichiarazione ufficiale della campagna in maiuscolo.

Biden, nel frattempo, ha cercato di proiettare l’aspetto di un presidente, partecipando a un briefing COVID-19. Ha rassicurato che ci si poteva fidare del processo di conteggio dei voti.

“Siate pazienti. I voti vengono contati e ci sentiamo bene per dove siamo”, ha twittato Biden.

I diversi approcci si sono sviluppati mentre la nazione aspettava di sapere quale uomo avrebbe raccolto i 270 voti elettorali necessari per conquistare la presidenza. Le vittorie di Biden in Michigan e Wisconsin lo hanno messo in una posizione di comando, ma Trump non ha mostrato alcun segno di resa. Potrebbero essere necessari diversi giorni prima che il conteggio dei voti si concluda e emerga un chiaro vincitore.

Con milioni di schede ancora da tabulare, Biden aveva già ricevuto più di 72 milioni di voti, i più alti nella storia.

La campagna di Trump si è impegnata in una raffica di attività legale per cercare di migliorare le possibilità del presidente repubblicano, chiedendo un riconteggio nello stato del Wisconsin e intentare cause in Pennsylvania, Michigan e Georgia. I resoconti a livello statale in Wisconsin hanno storicamente cambiato il conteggio dei voti solo di poche centinaia di voti; Biden ha portato più di 20.000 voti su quasi 3,3 milioni contati.

I giudici in Georgia e Michigan hanno rapidamente respinto le cause per la campagna elettorale di Trump giovedì.

Biden ha già vinto Michigan e Wisconsin. I concorsi in Georgia e Pennsylvania, insieme a Nevada e North Carolina, sono stati serrati con i voti ancora in tabulazione.

La campagna di Trump si è detta fiduciosa che il presidente alla fine avrebbe ottenuto una vittoria in Arizona, dove si contano ancora i voti, anche nella contea di Maricopa, l’area più popolosa dello stato.

Le sfide legali di Trump hanno dovuto affrontare grandi probabilità. Avrebbe dovuto vincere in più stati per fermare il conteggio dei voti, poiché più di uno stato era non dichiarato.

Non c’erano motivi evidenti perché il Dipartimento di Giustizia tentasse di intervenire per fermare il conteggio dei voti a livello statale, a meno che il governo federale non potesse in qualche modo affermare una violazione delle leggi federali sul voto o della Costituzione. Il dipartimento potrebbe teoricamente presentare un brief a sostegno di una causa per la campagna di Trump se ritenesse che fossero in gioco preoccupazioni federali, ma quell’intervento sarebbe straordinario.

Sebbene Trump abbia insistito affinché il conteggio delle schede elettorali si interrompesse, non era chiaro cosa includesse esattamente. Il conteggio dei voti ricevuti entro il 3 novembre continuava, ma circa 20 stati consentono il conteggio delle schede elettorali se spedite entro il 3 novembre ma ricevute nei giorni successivi.

In alcuni stati ciò dura fino a nove giorni, o anche di più. Alcune delle modifiche alle scadenze sono state apportate a seguito della pandemia, ma altre sono solo parti di routine delle leggi sulle elezioni statali. Trump si è fissato sulla Pennsylvania, dove la Corte Suprema ha rifiutato di sospendere la sentenza di un tribunale che consentiva un’estensione di tre giorni.

Ha anche detto che stava portando le denunce di frode in tribunale, ma la maggior parte delle azioni legali richiede solo un migliore accesso per gli osservatori della campagna ai luoghi in cui le schede vengono elaborate e contate. Un giudice in Georgia ha respinto la causa della campagna 12 ore dopo che era stata presentata. E un giudice del Michigan ha respinto una causa Trump sul fatto che un numero sufficiente di sfidanti del GOP avesse accesso alla gestione delle schede perché assente.

L’avvocato di Biden, Bob Bauer, ha affermato che le cause erano legalmente “prive di merito”. Il loro unico scopo, ha detto, “è quello di creare un’opportunità per loro di inviare messaggi falsi su ciò che sta avvenendo nel processo elettorale”.

Non era chiaro quando un vincitore nazionale sarebbe stato determinato dopo una lunga e aspra campagna dominata dal coronavirus e dai suoi effetti sugli americani e sull’economia nazionale. Gli Stati Uniti mercoledì hanno stabilito un altro record per i casi confermati quotidianamente, poiché diversi stati hanno registrato massimi storici. La pandemia ha ucciso più di 233.000 persone negli Stati Uniti.

Al di là della presidenza, i democratici avevano sperato che le elezioni avrebbero consentito al partito di reclamare il Senato e aumentare la sua maggioranza alla Camera. Ma mentre il voto ha scalato i seggi alla Camera e al Senato, alla fine ha lasciato il Congresso proprio come era iniziato: profondamente diviso.