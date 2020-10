Il Messico Centrale nella morsa dei cartelli in guerra

I due cartelli della droga più potenti dell’emisfero stanno combattendo per il polo industriale e agricolo del Messico centrale, uno stato che ha attratto bande per lo stesso motivo per cui ha attirato i produttori di auto: reti stradali e ferroviarie che conducono dritto al confine degli Stati Uniti.

Guanajuato è stata a lungo una parte relativamente tranquilla e benestante del Messico, uno stato famoso per le città turistiche coloniali come San Miguel de Allende, il festival annuale della cultura di Cervantes e le fabbriche tentacolari che costruiscono automobili per il mercato statunitense.

Ma la violenza è esplosa negli ultimi dieci anni e ora la vita o la morte possono dipendere dal colore delle metanfetamine vendute per strada: la metanfetamina blu di un cartello contro la sua droga cristallina rivale.

Il sesto stato più popoloso del Messico ha visto oltre 3.400 omicidi nei primi nove mesi di quest’anno, più di qualsiasi altro stato del paese.

Ha anche subito la morte di più agenti di polizia in servizio rispetto a qualsiasi altro stato messicano.

Gran parte dello spargimento di sangue è dovuto a uno scontro tra il nascente cartello di nuova generazione di Jalisco con sede in uno stato vicino e una banda locale chiamata per la città in cui ha avuto origine, Santa Rosa de Lima.

Il conflitto si è intensificato da quando il gruppo locale, indebolito dagli arresti dei suoi leader, si è alleato con quello che è stato a lungo uno dei cartelli più potenti del Messico, Sinaloa, che era stato allarmato dall’ascesa del cartello di Jalisco.

E gran parte di quella lotta è per il controllo del mercato delle metanfetamine – entrambe le rotte verso gli Stati Uniti e localmente, dove il colore della metanfetamina o i segni sulla confezione nella tasca di un tossicodipendente possono determinare se vive o muore.

Il cartello di Jalisco vende metanfetamina cristallina a 2,30 dollari per dose. La banda di casa, Santa Rosa de Lima, vende metanfetamine più economiche con sfumature blu per 1,40 dollari.

“È una condanna a morte sicura” per uno spacciatore essere sorpreso con il colore sbagliato della metanfetamina, ha detto l’analista di sicurezza di Guanajuato David Saucedo. “È quasi come una sceneggiatura… i massacri degli spacciatori. Attaccheranno i funerali, dove il parente (deceduto) aveva qualche tipo di legame con un’altra banda”.

Non è chiaro se i colori distinti siano il risultato di diversi processi di produzione o se i colori siano intenzionali; potrebbe non essere una coincidenza che un leader della banda di Santa Rosa recentemente arrestato sia soprannominato “El Azul” o “Blu”.

Entrambe le parti contrassegnano anche le buste di plastilina con i loro marchi. Jalisco potrebbe dire “CJNG”, le iniziali del gruppo, o “Grupo Elite”, o avere un disegno di un teschio con una baionetta e una pistola. Il simbolo di Santa Rosa è un triangolo, con un teschio e due mazze, un riferimento al soprannome di un altro leader arrestato.

Sophia Huett, il commissario per la sicurezza di Guanajuato, ha detto che quei segni potrebbero essere più importanti. “È un concetto di marca basato sull’etichetta, più che sul colore, che non è sempre presente.”

La battaglia è arrivata a somigliare a quella della Chicago dell’era del proibizionismo, con uomini armati che sparano a case o negozi dove i rivali fanno affari, sia nella droga che in altro contrabbando.

“Questo tipo di massacro avviene nei luoghi in cui vengono vendute droghe o carburante rubato”, ha detto Saucedo. “Entreranno in un negozio, un magazzino, un’officina di riparazione di pneumatici e uccideranno tutti, distruggeranno il luogo, lanceranno una bomba a mano.”

La banda di Santa Rosa de Lima si è espansa nella droga dopo aver iniziato a rapinare treni merci e rubare carburante dagli oleodotti governativi, un’attività che ha attirato l’attenzione di un governo furioso per la perdita di entrate.

Con la polizia che lo ha chiuso a luglio, il leader del cartello di Santa Rosa José Antonio Yépez Ortiz – noto come “El Marro” o “Sledgehammer” – ha lanciato un disperato appello per un’alleanza con il cartello di Sinaloa per respingere il gruppo Jalisco, attualmente organizzazione criminale in più rapida crescita e più violenta.

Jalisco è già arrivata in almeno 20 stati, a volte pubblicando video online che mostrano colonne di combattenti pesantemente armati con veicoli blindati fatti in casa e promettendo vaghe e spesso non mantenute di non rapire o estorcere pagamenti di protezione ai civili.

Saucedo ha detto che la banda di Sinaloa era riluttante a sostenere Santa Rosa, i cui leader erano visti come gangster non sofisticati e inaffidabili. Ma “l’arresto di El Marro ha portato il cartello di Sinaloa a intervenire a Guanajuato, per impedire a Jalisco di prendere il controllo”.

“Avevamo avuto una guerra tra due cartelli, e sfortunatamente ora un terzo cartello (Sinaloa) è entrato nel conflitto”.

Huett, il commissario per la sicurezza dello stato, ha detto che Santa Rosa e altre bande locali forniscono al gruppo esterno più grande “potenza di fuoco, manodopera, anche con criminali esperti, assassini, al fine di affrontare l’organizzazione Jalisco, per contenere la loro espansione”.

Invia anche armi e denaro, così come i propri agenti. Ha detto che 10 uomini armati di Sinaloa sono stati catturati questo mese.

Questo sarebbe vero per il playbook di Sinaloa. All’inizio degli anni 2000, Sinaloa ha combattuto il cartello Juarez per la redditizia città di confine di Ciudad Juárez sostenendo bande locali come Artistas Asesinos e Mexicles contro i rami armati di Juárez, La Linea e il Barrio Azteca. Quelle quattro bande hanno trasformato Ciudad Juárez in un campo di sterminio tra il 2008 e il 2012.

A Guanajuato, le uccisioni hanno raggiunto proporzioni simili.

A luglio, uomini armati del cartello hanno ucciso 26 persone in un centro di riabilitazione dalla droga non registrato a Guanajuato; gli aggressori hanno sparato a tutti i maschi del centro di riabilitazione, lasciando andare solo le femmine.

Alla fine di settembre, uomini armati hanno ucciso 11 persone, tra cui quattro donne, in un bar a Jaral del Progreso. Altre cinque persone in quella città sono morte all’inizio di questo mese in una sparatoria durante un funerale.

Il cartello di Jalisco ha iniziato a fare a pezzi i rivenditori rivali e a disporre ordinatamente i loro arti mozzati in un mucchio per sostenere la testa mozzata, a volte con un’espressione sorpresa perché le palpebre delle vittime sono state tagliate via.