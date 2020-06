Geoffrey Berman, procuratore di Manhattan, licenziato da Trump

La notevole escalation arriva dopo che Barr ha cercato di rimuovere Berman venerdì , ma Berman ha sfidato Barr rifiutando di dimettersi. In una dichiarazione straordinaria inviata circa un’ora dopo che Barr ha dichiarato che Berman era pronto a lasciare l’ufficio, Berman ha dichiarato di aver appreso della sua presunta uscita da un comunicato stampa.

“Non ho rassegnato le dimissioni, e non ho intenzione di dimettermi, la mia posizione, alla quale sono stato nominato dai giudici del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Mi dimetterò quando un candidato nominato dal presidente è confermato da il Senato”, ha detto Berman.

La lettera di Barr di sabato ha osservato che “per operazione di legge”, l’attuale deputato di Berman, Audrey Strauss, diventerà procuratore delegato degli Stati Uniti, “e prevedo che servirà in tale veste fino a quando non sarà istituito un successore permanente”.

Venerdì sera, Barr ha dichiarato che intende nominare Jay Clayton, successore permanente di Berman, presidente della Securities and Exchange Commission, che non è mai stato procuratore.

Lo sforzo di Barr di respingere uno dei più potenti pubblici ministeri del paese aveva iniziato a scontrarsi con i venti contrari di sabato, con i repubblicani che manifestavano scarso appetito a combattere per confermare un nuovo avvocato americano tra accuse democratiche che la mossa era uno sforzo per proteggere i soci di Trump dal governo federale indagine.

I repubblicani a Capitol Hill sono stati accecati dallo sforzo di Barr di venerdì sera di cercare la cacciata di Berman e hanno mostrato poca volontà di confermare un nuovo candidato senza il supporto democratico – il che significa che c’è una reale possibilità che la nomina di Jay Clayton a rimpiazzarlo possa languire e Berman potrebbe rimanere al posto indefinitamente.

Gli sviluppi in rapida evoluzione sembravano sorprendere il presidente della magistratura del Senato Lindsey Graham, uno stretto alleato di Trump e Barr, il quale ha detto sabato che non gli era stato detto dello sforzo di licenziare Berman.

E in un annuncio significativo sabato, Graham ha annunciato che onorerà la tradizione di lasciare che i senatori dello stato di residenza firmino un sostituto per il posto di Berman, il che significa che i democratici hanno essenzialmente il potere di veto su un sostituto di una posizione considerata il più potente lavoro di procuratore americano in Paese.