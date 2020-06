Il quotidiano L’Equipe vuole ridurre i salari del 10%

Il noto quotidiano francese, L’Equipe, vorrebbe decurtare il 10% dalle retribuzioni anche per quanto riguarda la gestione, il telelavoro regolare e le pensioni: il team ha presentato alle organizzazioni sindacali il piano per affrontare la peggiore crisi della sua storia. Questo “progetto di accordo collettivo di prestazioni” sarà oggetto di trattative durante il mese di giugno, specifica un comunicato stampa del gruppo.

I sindacati del giornale avevano lanciato l’allarme la scorsa settimana su questo piano, denunciando come un “ricatto” sul posto di lavoro. Il quotidiano sportivo avverte che “il 2020 sarà l’anno peggiore per SAS L’Équipe con un deficit di oltre 16 milioni di euro”.

“Questa situazione è la conseguenza della crisi sanitaria, con una perdita di oltre il 60% delle vendite per emissione per 3 mesi e un calo delle entrate pubblicitarie del 70%”, specifica il gruppo.

Con le competizioni sportive fermate fino ad agosto in Francia, il quotidiano non vede alcun miglioramento immediato e si aspetta persino di essere in rosso nel 2021 e nel 2022, con una perdita operativa “che oscilla tra 10 e 20 milioni di euro secondo gli scenari di ripresa economica”, nonostante un calendario sportivo molto favorevole.

Il progetto di contratto collettivo di prestazioni, creato dalle ordinanze Macron, è un dispositivo che consente alle aziende in difficoltà di rinegoziare l’orario di lavoro e i salari con i sindacati.

Il Team si impegna in cambio a non effettuare licenziamenti economici per il periodo 2020/2024.

Nel dettaglio, la direzione vuole aumentare l’orario di lavoro settimanale e ridurre il numero di RTT con l’implementazione di un pacchetto giornaliero di 207 giorni all’anno per manager, redazione e giornalisti.

Allo stesso tempo, verrebbe creare un conto di risparmio di tempo e la possibilità di telelavoro su base regolare fino a un giorno fisso a settimana o un tasso fisso di 35 giorni all’anno.

La direzione annuncia inoltre misure per incoraggiare i pensionamenti.

Per quanto riguarda la remunerazione, il progetto prevede di chiedere a ciascun dipendente “un calo annuale dei salari dell’ordine del 10%, da distribuire tra il 13° mese e lo stipendio base”, con un congelamento degli aumenti collettivi ma il mantenimento degli aumenti individuali.

Questo “sforzo sostanziale” verrebbe rivisto “se la situazione economica dovesse migliorare”.

La direzione non viene risparmiata: il direttore generale Jean-Louis Pelé “rinuncia al 15% del suo compenso annuale per il periodo dal 2020 al 2024” e i membri del comitato esecutivo saranno soggetti “a una riduzione del risarcimento dell’ordine di 13%”.