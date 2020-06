Stati Uniti, accusati altri 3 ufficiali per la morte di George Floyd

I procuratori hanno ampliato il loro caso contro la polizia che era sulla scena della morte di George Floyd, accusando tre agenti di aver aiutato e favorito l’omicidio e confondendo le accuse contro l’ufficiale che premette il ginocchio sul collo di Floyd per omicidio di secondo grado.

L’accusa più grave è stata intentata contro Derek Chauvin, il cui trattamento video-cattura dei Floyd ammanettati ha scatenato proteste in tutto il mondo. Altri tre ufficiali – Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao – sono accusati di aiutare e favorire l’omicidi di secondo grado. Tutti e quattro sono stati licenziati la scorsa settimana.

Le nuove accuse sono state chieste dal procuratore generale del Minnesota Keith Ellison, che ha definito le proteste scatenate dalla morte “drammatiche e necessarie” e ha detto che Floyd “dovrebbe essere qui e non lo è”.

“La sua vita ha avuto valore e cercheremo giustizia”, ​​ha detto Ellison.

Benjamin Crump, avvocato della famiglia di Floyd, lo ha definito “un momento agrodolce” e “un significativo passo avanti sulla strada della giustizia”.

Crump ha confermato che Elison aveva detto alla famiglia che avrebbe continuato le sue indagini sulla morte di Floyd e avrebbe aumentato l’accusa di omicidio di primo grado qualora ci fossero i presupposti.

Chauvin fu inizialmente accusato di omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado.

La mossa ha punteggiato con forza una settimana senza precedenti nella storia americana moderna, in cui proteste in gran parte pacifiche hanno avuto luogo in comunità di ogni dimensione ma sono state scosse da attacchi di violenza, tra cui attacchi mortali contro ufficiali, furti dilaganti e incendio doloso in alcuni luoghi.

Mercoledì prima, in una visita a un santuario di fortuna all’angolo della strada dove morì Floyd, la sua famiglia aveva nuovamente chiesto gli arresti di Lane, Kueng e Thao, una richiesta fatta eco dal loro avvocato.

“Chiediamo giustizia”, ​​ha detto Crump.

Alcuni dei momenti bui dei giorni trascorsi dalla morte di Floyd il 25 maggio si sono dissipati martedì notte, con manifestazioni che continuano in tutto il paese, ma senza grandi notizie di violenza.

Il coprifuoco e gli sforzi dei manifestanti per contenere precedenti riacutizzazioni di illegalità sono stati accreditati per la prevenzione di danni più diffusi alle imprese a New York e in altre città durante la notte.

“Ieri sera abbiamo fatto un passo avanti per uscire da questo periodo difficile che abbiamo trascorso negli ultimi giorni e passare a un momento migliore”, ha detto il sindaco di New York Bill De Blasio.

La polizia di New York ha dichiarato che circa 280 persone sono state arrestate con l’accusa di protesta martedì sera, rispetto alle 700 del giorno prima. A livello nazionale, oltre 9000 sono stati arrestati in relazione a disordini.

Sono stati segnalati almeno 12 decessi, sebbene in molti casi le circostanze siano ancora state risolte.

Alcuni incidenti tesi sono continuati martedì sera, ma sono stati molto meno diffusi rispetto ai giorni precedenti. La polizia e le truppe della Guardia Nazionale hanno usato gas lacrimogeni, granate esplosive, colpi non letali e altri mezzi per disperdere la folla vicino a un distretto di polizia a Seattle, vicino al Centennial Park di Atlanta e alle manifestazioni a Tampa e St. Petersburg in Florida.

Il Minnesota ha avviato un’indagine sui diritti civili per stabilire se il dipartimento di polizia di Minneapolis ha un modello di discriminazione nei confronti delle minoranze.

La morte di Floyd ha suscitato proteste in tutto il mondo.

Papa Francesco ha chiesto la riconciliazione nazionale e la pace, affermando di aver “assistito con grande preoccupazione ai disordini sociali inquietanti” negli Stati Uniti.

“Amici miei, non possiamo tollerare o chiudere un occhio sul razzismo e l’esclusione in qualsiasi forma e tuttavia pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana”, ha detto mercoledì.

Il presidente Donald Trump ha spinto i governatori della nazione a prendere una linea dura contro la violenza, dicendo martedì che “ribassi e perdenti” stavano prendendo il controllo delle strade di New York.

Ha di nuovo twittato mercoledì: “LEGGE E ORDINE!”

Più di 20.000 membri della Guardia Nazionale sono stati chiamati in 29 stati per affrontare la violenza.

A Filadelfia, una statua dell’ex sindaco Frank Rizzo è stata rimossa dalla città mercoledì dopo essere stata colpita ripetutamente dai vandali. Rizzo presiedette una forza di polizia ampiamente accusata di razzismo e brutalità negli anni ’70.

Alcuni manifestanti hanno definito il nascente movimento una necessità dopo una lunga lista di omicidi da parte della polizia.

“Sembra che sia stata solo una cascata infinita di hashtag di persone di colore che muoiono e sembra che i nostri leader politici non stiano davvero facendo nulla per attuare un vero cambiamento”, ha detto Christine Ohenzuwa, 19 anni, che ha partecipato a una protesta pacifica nel Minnesota Campidoglio a St. Paul.

“Ci sarà sempre un punto di rottura. Penso che in questo momento, stiamo vedendo il punto di rottura in tutto il paese.”