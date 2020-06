Il turismo riparte con “VOUCHER” – Il turismo in onda

Il settore più colpito dalla crisi Covid-19 e’ stato sicuramente quello del Turismo. Finalmente si intravede una ripresa e l’arrivo dell’imminente estate ne rafforza gli intenti.

A sostenere la causa ci pensa anche VOUCHER® – Il turismo in onda, il fortunato programma tv/social che ha unito la comunicazione alla vendita delle vacanze con varie proposte di marketing per promuovere ed incrementare lo sviluppo di località turistiche, hotels, villaggi ed altro.

Per sostenere le strutture turistiche propone un piano di comunicazione in cambio di pacchetti vacanze o servizi turistici in generale atti a promuovere l’imminente stagione estiva, creando anche i presupposti per destagionalizzare il Turismo Italiano, attraverso iniziative e promozioni.

Pertanto offre in concreto aiuti agli operatori, considerando le difficoltà dei gestori in questo momento storico.

Voucher è uno strumento per valorizzare e far conoscere le località e le strutture con servizi più idonei in questo particolare momento.

La promozione è centrata sui media quali tv digitali terrestri, i quotidiani on line ed i social network. Inoltre, grazie al Tour Operator Ventisetteviaggi, offre la possibilità di vendere tali pacchetti generando fatturato a chi aderirà alla partnership.

Insomma secondo l’Imprenditrice Anna Di Maria, Titolare di www.ventisetteviaggi.it, tra le tante opportunità da mettere in campo per affrontare l’inaspettata crisi, si aggiunge anche la proposta di Voucher, con l’augurio che il settore del turismo possa ritornare a splendere ed a riappropriarsi della parte del Pil nazionale consolidato nel tempo.