Amnesty International, accusa all’Etiopia per omicidi e detenzioni di massa

Un nuovo rapporto del gruppo per i diritti Amnesty International accusa le forze di sicurezza dell’Etiopia di omicidi extragiudiziali e detenzioni di massa, anche se il primo ministro riformista del paese ha ricevuto il premio Nobel per la pace.

Il rapporto pubblicato venerdì afferma che le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 25 persone nel 2019 nelle zone di East Guji e West Guji nella regione di Oromia, sospette di sostenere un gruppo ribelle, l’Oromo Liberation Army e un gruppo di opposizione una volta esiliato. E almeno 10.000 persone sospettate sono state arrestate tra gennaio e settembre, con la maggior parte “sottoposta a brutali percosse”.

Il governo del primo ministro Abiy Ahmed, che a dicembre ha ricevuto il premio per la pace per aver spazzato le riforme politiche e ristabilito i legami con la vicina Eritrea dopo due decenni di ostilità, ha riconosciuto che “il processo di riforma ha a volte subìto dei colpi” ma ha definito il rapporto “a analisi di sicurezza snapshot unilaterale che non riesce a catturare in modo appropriato la traiettoria politica più ampia e gli sviluppi della sicurezza”.

La dichiarazione del governo ha respinto le “rivendicazioni malevoli” di omicidi extragiudiziali e detenzioni di massa ma ha affermato che se si verificassero violazioni dei diritti, un’indagine verrà condotta “al momento opportuno”.

Le tensioni tra alcuni degli oltre 80 gruppi etnici dell’Etiopia sono aumentate, insieme ad alcune richieste di maggiore autonomia, e il nuovo rapporto documenta anche alcune delle violenze intercomunali nelle regioni di Oromia e Amhara, le più popolose del paese.

Tale violenza è fonte di preoccupazione in quanto il Paese si trova di fronte a elezioni nazionali cruciali, ora in ritardo a causa del coronavirus, che costituirà una misura di supporto per i cambiamenti del paese da quando Abiy è entrato in carica all’inizio del 2018.

Senza una data elettorale fissata e mandati per le legislature esecutive e regionali e federali che si concluderanno ad ottobre, i partiti politici non sono d’accordo sulle strategie per evitare una potenziale crisi costituzionale.

Amnesty ha riconosciuto che le autorità etiopi hanno compiuto notevoli progressi nel cambiare la triste situazione dei diritti umani nel paese. Ma “con le elezioni all’orizzonte, queste violazioni e abusi potrebbero sfuggire al controllo a meno che il governo non adotti misure urgenti per garantire che le forze di sicurezza agiscano nel rispetto della legge”, ha dichiarato Deprose Muchena, direttore del gruppo per l’Africa orientale e meridionale, aggiungendo che “le autorità deve anche riconoscere che è legale avere opinioni e opinioni politiche diverse “.

Il nuovo rapporto incolpa una serie di attori per le violenze nel 2019, tra cui forze speciali della polizia regionale, funzionari dell’amministrazione locale e gruppi di giovani e vigilanti armati. Il gruppo per i diritti ha osservato che nel nuovo, più ampio spazio politico alcuni politici hanno “suscitato animosità etniche e religiose”, scatenando la violenza in cinque dei nove stati regionali del paese.

“La ricerca trova un’operazione di sicurezza orrendamente pasticciata all’opera nelle regioni di Amhara e Oromia, caratterizzata da impunità che è difficile immaginare nell’attuale Etiopia”, ha detto Amnesty. Gli ex detenuti hanno riferito al gruppo dei diritti di molteplici casi di arresto arbitrario e detenzione di familiari, compresi bambini, quando i funzionari della sicurezza non sono riusciti a trovare la persona che hanno cercato di arrestare.

Nella regione di Oromia, nel gennaio 2019 il governo ha lanciato un’offensiva delle forze dell’ordine contro l’Esercito di liberazione di Oromo, che aveva organizzato attacchi armati nella regione. Il gruppo armato si staccò dall’ala politica del Fronte di liberazione di Oromo, una volta esiliato, che sotto le riforme dell’Etiopia tornò nel paese per perseguire un’agenda politica pacifica.

Nella regione di Amhara, “almeno 150 persone sono state uccise in conflitti intercomunali in cui le forze di sicurezza erano complici”, afferma il rapporto, rilevando che almeno 58 etnici Qimant, che cercano maggiore autonomia, sono stati uccisi entro 24 ore a gennaio 2019. “Gli attacchi e i contrattacchi hanno portato allo sfollamento interno di migliaia di etnici Amhara e Qimant.”

Il vicecapo dell’Ufficio regionale per la pace e la sicurezza di Amhara ha dichiarato al gruppo per i diritti che sarebbero potute verificarsi più morti se le forze di sicurezza non fossero state schierate e ha respinto l’affermazione secondo cui le forze di sicurezza erano complici di alcuni degli attacchi.

Due gruppi di opposizione hanno reagito al nuovo rapporto con ulteriori accuse.

“Il rapporto copre il periodo fino alla fine del 2019. Tuttavia, la situazione nella regione di Oromia è peggiorata in modo progressivo nel 2020 con un sostanziale aumento di incarcerazioni di massa, uccisioni extragiudiziali e distruzione di proprietà nelle province che non erano state precedentemente colpite, “Ha affermato una dichiarazione congiunta rilasciata dal Fronte di liberazione di Oromo e dal Congresso federalista di Oromo.

“Il rapporto è un’ulteriore prova del fatto che la nuova amministrazione non si è separata dalla pratica di soffocare con forza il dissenso”.