Il nemico numero uno per il libero scambio nel mondo è l’America

Bill Dores, uno scrittore e attivista contro la guerra di lunga data, ha commentato in un’intervista martedì le minacce degli Stati Uniti all’Iran e al Venezuela sul loro reciproco scambio commerciale.

Il presidente del Venezuela ha difeso il diritto del suo paese al libero scambio con l’Iran, nonostante gli sforzi coercitivi degli Stati Uniti che hanno portato entrambe le nazioni sotto sanzioni illegali e unilaterali, dicendo che né Caracas né Teheran si sgranocchieranno mai sotto la pressione di Washington.

“Venezuela e Iran vogliono entrambi la pace, e abbiamo il diritto di commerciare liberamente”, ha detto Nicolas Maduro in un discorso televisivo statale domenica.

Maduro si riferiva ai due paesi come “popoli rivoluzionari, che non si inginocchieranno mai prima dell’impero nordamericano”.

Dores ha dichiarato: “È una cosa grandiosa che l’Iran, anch’esso soggetto a sanzioni, abbia fatto per il popolo venezuelano e per il mondo”.

“Le crudeli sanzioni statunitensi hanno ucciso molte migliaia in Venezuela e in Iran. Quanto è criminale che un paese come il Venezuela con enormi riserve di petrolio debba importare carburante, perché le sanzioni statunitensi lo rendono incapace di gestire le proprie raffinerie?”.

“Gli Stati Uniti affermano di essere un difensore del libero scambio, ma oggi è il nemico numero uno del libero scambio nel mondo”, ha osservato l’analista.

“È importante capire che le guerre e le sanzioni di Washington contro i paesi produttori di petrolio non devono ottenere petrolio. Sono guerre per il monopolio, per il profitto, per limitare l’offerta e per mantenere i profitti del commercio globale di energia nelle mani delle banche e delle società statunitensi”, ha affermato.

“Come quando Shah era al potere in Iran, ha trasferito le entrate petrolifere del Paese negli Stati Uniti, poi in società e banche statunitensi. La classe dirigente americana odia l’Iran perché non è più vero, perché ora Venezuela e Iran usano le entrate del loro petrolio a proprio vantaggio, non per arricchire ExxonMobil o JPMorgan Chase“, ha detto.

“Milioni di persone sono morte negli ultimi 30 anni mentre gli Stati Uniti cercano disperatamente di ripristinare il loro monopolio globale. Ciò ha anche danneggiato le persone negli Stati Uniti”, ha detto.

“Dopo che la guerra in Iraq ha aumentato i prezzi, la gente qui ha dovuto scegliere tra riscaldamento e alimentazione. Il Venezuela ha inviato petrolio per aiutare le persone della classe operaia qui, comunità povere negli Stati Uniti, nel Bronx, negli Appalachi, nelle comunità native.”, ha aggiunto.

“Quindi, sto in piedi, stiamo in piedi, tutte le persone decenti negli Stati Uniti stanno con il popolo dell’Iran e del Venezuela. Non è nel nostro interesse avere queste guerre e sanzioni che vengono usate come una palla da demolizione contro l’economia mondiale a beneficio dell’1% in questo paese”, ha detto.

“E così chiediamo la fine delle sanzioni contro il Venezuela, la fine delle sanzioni contro l’Iran e tutti gli altri paesi e diciamo di portare a casa tutte le navi e le truppe e gli aerei statunitensi”, ha concluso.