Trump licenzia un’altro ispettore di Stato. Stava indagando su Pompeo

Un’altro ispettore del governo licenziato all’improvviso da Donald Trump stava indagando sul segretario di stato Mike Pompeo, ha affermato un legislatore democratico che ha accusato il presidente di aver commesso l’ennesimo atto di punizione potenzialmente illegale.

Trump ha licenziato l’ispettore generale Steve Linick del Dipartimento di Stato venerdì scorso, un funzionario incaricato di monitorare le violazioni all’interno di un’agenzia governativa.

Eliot Engel, che dirige la commissione per gli affari esteri della Camera, ha dichiarato di aver appreso che Linick aveva avviato un’indagine su Pompeo.

“Il licenziamento del signor Linick nel mezzo di una tale indagine suggerisce fortemente che si tratta di un atto di ritorsione illegale”, ha detto il deputato in una nota.

Un aiutante del Congresso democratico, parlando a condizione di anonimato, ha detto che Linick stava indagando sulle lamentele secondo cui Pompeo avrebbe abusato di un incaricato politico per svolgere compiti personali per se stesso e sua moglie. Il massimo diplomatico di Washington ha sollevato le sopracciglia per aver viaggiato spesso per il mondo sull’aereo del governo con sua moglie Susan Pompeo, che non ha un ruolo ufficiale.

La CNN ha riferito l’anno scorso che un informatore si era lamentato del fatto che la Sicurezza diplomatica, che custodiva le missioni statunitensi all’estero e il segretario di stato, aveva ricevuto compiti discutibili per Pompei come raccogliere il cane di famiglia e portare cibo.

Il Dipartimento di Stato ha confermato il licenziamento di Linick ma non ha commentato il motivo o se Pompeo fosse sotto inchiesta.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato che il nuovo ispettore generale sarà Stephen Akard, ex aiutante del vicepresidente Mike Pence dal suo stato d’origine in Indiana.

Akard dallo scorso anno ha guidato l’Ufficio delle missioni estere del Dipartimento di Stato, che gestisce le relazioni con i diplomatici negli Stati Uniti. La portavoce Nancy Pelosi ha dichiarato che Linick è stato “punito per aver onorato il suo dovere di proteggere la Costituzione e la nostra sicurezza nazionale”.

“Il presidente deve cessare il suo modello di rappresaglia contro i dipendenti pubblici che stanno lavorando per proteggere gli americani, in particolare durante questo periodo di emergenza globale”, ha detto Pelosi.

Pompeo è uno degli aiutanti più fidati di Trump – e raro che non arrivi mai pubblicamente nel mirino del presidente mercuriale.

Negli ultimi mesi Pompeo ha spostato la politica estera americana con forza a destra – incoraggiando uno sciopero dei droni che ha ucciso un grande generale iraniano e promuovendo una teoria, scontata dagli scienziati tradizionali, che la pandemia COVID-19 abbia avuto origine in un laboratorio cinese.

Pompeo, 56 anni, è ampiamente considerato come un uomo ambizioso. Ma ha frustrato alcuni colleghi repubblicani che vogliono che smetta e ritorni nel suo stato del Kansas per candidarsi a novembre per un seggio al Senato che sembra sorprendentemente vulnerabile per il partito.

Linick, un procuratore di lunga data, è stato nominato nel 2013 dal predecessore di Trump, Barack Obama, per sovrintendere al miliardario della diplomazia statunitense.