Coronavirus: il dilemma sul turismo in Europa

Il 10% del PIL dell’Unione europea, 27 milioni di posti di lavoro: il turismo è uno dei settori chiave dell’economia del continente. Già colpito duramente dalla crisi del coronavirus, i professionisti temono un’estate storicamente brutta, anche se stanno cercando di adattarsi. Ci saranno le vacanze estive? In Francia, la principale destinazione turistica del mondo, il presidente Emmanuel Macron ha avvertito che era “troppo presto per dire se possiamo fare una vacanza” quest’estate. Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha avvertito che “alcune aree saranno aperte ai turisti e altre no”, a seconda della situazione sanitaria. Giovedì, l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) ha stimato che il numero di turisti internazionali potrebbe scendere dal 60 all’80% nel 2020.

In generale, i cittadini e le autorità sembrano concordare festività “locali”. “All’inizio sarà il momento dell’ultra-prossimità”, ha dichiarato il segretario di Stato francese Jean-Baptiste Lemoyne alla fine di aprile. Numerosi sondaggi d’opinione stimano che la grande maggioranza dei francesi ha intenzione di rimanere nel proprio paese per le vacanze estive.

Nel Regno Unito, un importante fornitore di turisti in Europa, “le prenotazioni per questa estate sono diminuite in modo molto significativo”, ha detto un portavoce di ABTA, l’associazione britannica di professionisti dei viaggi. Chi vuole ancora credere che “quando il parto viene revocato, il desiderio di viaggiare per vedere i propri cari e per fare una meritata vacanza verrà rinnovato”.

Come faranno le professioni turistiche? Alcuni hotspot turistici si stanno preparando a riaprire. L’Acropoli di Atene, così come tutti i siti archeologici della Grecia, saranno in grado di accogliere il pubblico dal 18 maggio.

Ma avverte l’ABTA “sarà necessario che siano predisposte adeguate condizioni sanitarie”, in particolare per consentire l’allontanamento sociale. Questo vale per il settore dell’aviazione, che è anche molto colpito dalla chiusura delle frontiere.

Nelle regioni molto turistiche sorgono le stesse domande: come rassicurare i turisti e, per inciso, salvare una stagione estiva che promette di essere storicamente cattiva? In Spagna, la città di Gandia ha in programma di assumere supervisori o addirittura di vietare i bambini dalla spiaggia in determinati momenti per far rispettare le distanze sociali. Le terrazze del ristorante saranno ingrandite e i menu possono essere visualizzati su uno smartphone, anziché passare di mano in mano. La catena RoomMate Hotels fornisce tappetini impregnati di candeggina per disinfettare le suole e le ruote delle valigie quando arrivano i clienti, sottoposti a un test di temperatura e dotati di maschere, gel e guanti.

In Italia, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha lamentato alla stampa: “che turismo è se, ad esempio, si può essere solo pochi a mangiare in un ristorante o in una pizzeria?”

Tutte le parti interessate sono unanimi nel chiedere linee guida chiare e coerenti. Le istituzioni europee stanno lavorando a “norme finalizzate e armonizzate a livello europeo” per l’accoglienza dei turisti, ha assicurato martedì Thierry Breton. Risposte attese “nei prossimi giorni”.

Post-dottorato presso ESTHUA di Angers (Studi superiori in turismo e ospitalità presso l’Università di Angers), Johan Vincent ha lavorato su come le crisi economiche stanno modificando il settore turistico. “Il turismo è sempre ricominciato, perché gli attori economici si sono adattati alle crisi che hanno dovuto affrontare”. Tuttavia, “sarà necessario un grande sforzo di adattamento”. Uno sforzo che richiederà investimenti, mentre il settore è stato fermato per diversi mesi. In Spagna, la seconda destinazione turistica del mondo, il numero di visitatori stranieri è sceso del 64,3% a marzo rispetto a un anno prima. E a livello globale, l’UNWTO ha stimato che il settore aveva già perso 80 miliardi di dollari (74 miliardi di euro) nei primi tre mesi dell’anno. Impatto totale stimato della pandemia: oltre 1.000 miliardi di dollari.

L’Europa sta attualmente negoziando un fondo di stimolo “gigantesco”, secondo Thierry Breton, che da parte sua ha citato un intervallo da “1.000 a 2.000 miliardi di euro”.